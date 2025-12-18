Kiedy mecz Aluron CMC Warty Zawiercie w półfinale KMŚ?

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy są rozgrywane w dniach 16–21 grudnia w brazylijskim mieście Belem. Aluron CMC Warta Zawiercie w fazie grupowej pokonała brazylijski Volei Renata 3:2, Al-Rayyan Sports Club z Kataru 3:0, a następnie kolejną ekipę z Brazylii - Praia Clube 3:0. Takie wyniki dały pierwsze miejsce w tabeli grupy A.

Zobacz także: KMŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

W półfinale drużyna trenera Michała Winiarskiego zagra z drużyną Osaka Blueton, która zajęła drugie miejsce w tabeli grupy B. Japoński zespół na inaugurację pokonał broniącą tytułu Sadę Cruzeiro 3:0, w drugim spotkaniu uległ Sir Sicoma Monini Perugia 2:3 (21:23 w tie-breaku), a na zakończenie fazy grupowej ograł Swehly Sports Club 3:0.

Półfinały Klubowych Mistrzostw Świata zostały zaplanowane na sobotę 20 grudnia. Mecze zostaną rozegrane w godzinach 19.00 i 22.30 czasu polskiego. Nie zostało jeszcze ustalone, czy zawiercianie zagrają w pierwszym czy drugim półfinale.

RM, Polsat Sport