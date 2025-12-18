Kto nowym trenerem Manchesteru City? Trwa szukanie następcy Guardioli!

Guardiola przez lata pracy w Manchesterze City stał się jego absolutną legendą. Wystarczy powiedzieć, że 54-latek trafił do błękitnej części tego piłkarskiego miasta w 2016 roku, a więc niebawem minie dekada odkąd rozpoczął się najpiękniejszy okres w dziejach klubu.

W tym czasie Manchester City pod wodzą Guardioli sięgnął aż sześciokrotnie po mistrzostwo Anglii, a do tego wygrał dwukrotnie Puchar Anglii i czterokrotnie Puchar Ligi Angielskiej. Należy również wspomnieć o trzech Tarczach Wspólnoty. Co istotne, spełnił największe marzenie włodarzy "The Citizens" i sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów, dorzucając jeszcze Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata.

W sumie zdobył z "Obywatelami" aż osiemnaście trofeów - więcej niż w Barcelonie, w której pracował w latach 2008-2012 i Bayernie Monachium, gdzie spędził okres od 2013 do 2016 roku. Z "Dumą Katalonii" wygrał czternaście trofeów, a z "Die Roten" uczynił to siedmiokrotnie. W całej karierze zdobył zatem aż 39 trofeów, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych menedżerów w dziejach futbolu.

Wiele wskazuje na to, że Guardiola niebawem będzie chciał rozpocząć nowy etap w swojej karierze. Niewykluczone, że najpierw wybierze się na zasłużony urlop, a następnie spróbuje swoich sił w innym gigancie lub reprezentacji. Tymczasem Manchester City już teraz planuje przygotować się na zmianę warty.

Według doniesień "The Athletic", faworytem do zastąpienia Hiszpana jest Enzo Maresca, który od 2024 roku pracuje w Chelsea. W pierwszym sezonie wygrał z "The Blues" Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Obecnie ekipa ze Stamford Bridge plasuje się w czołówce Premier League. Co ciekawe, 45-letni Włoch pracował już Manchesterze City, ale najpierw w drużynie U23, a następnie jako asystent... Guardioli w sezonie 2022/2023. I to właśnie sprawia, że byłby jego idealnym następcą.

Warto podkreślić, że były menedżer m.in. Parmy i Leicester ma ważny kontrakt z Chelsea do 2029 roku. Przykład z polskiego podwórka pokazuje jednak, że wcale nie musi to stanowić przeszkody.

