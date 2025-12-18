Legia Warszawa - Lincoln Red Imps. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Legia Warszawa - Lincoln Red Imps, czyli spotkanie szóstej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Legia - Lincoln i gole z tego starcia będą dostępne w załączonym materiale wideo tuż po końcowym gwizdku.

Piłkarz Legii Warszawa w białej koszulce, czarnych spodenkach i pomarańczowych butach stoi na boisku piłkarskim.
Legia - Lincoln. Skrót meczu Liga Konferencji. Gole, bramki (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

W szóstej serii gier Legia rywalizuje z Lincoln z Gibraltaru.

Legia - Lincoln. Skrót meczu:

Skrót meczu Legia - Lincoln i gole z tego starcia będą dostępne w załączonym materiale wideo tuż po końcowym gwizdku.

