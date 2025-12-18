Liga Konferencji: AZ Alkmaar - Jagiellonia. Wynik meczu. Kto wygrał?
Jagiellonia Białystok walczy o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji UEFA. Przeciwnikiem polskiej drużyny będzie holenderski AZ Alkmaar. Czy Jagiellonii uda się awansować? Wynik meczu AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok pojawi się po zakończeniu spotkania.
Czwartkowe spotkanie będzie kluczowe dla Jagiellonii Białystok w kontekście awansu do następnej rundy piłkarskiej Ligi Konferencji. Klub z Podlasia wciąż ma szansę na czołową ósemkę tabeli, gwarantującą udział w 1/8 finału LKE. Zadanie nie będzie jednak proste, ponieważ na drodze stanie holenderski Alkmaar, który plasuje się pięć pozycji wyżej od Białostoczan.
Polscy kibice doskonale pamiętają rywalizację z holenderskim klubem. W sezonie 2023/2024 w ramach fazy grupowej LKE rywalem Alkmaar była Legia Warszawa, która najpierw przegrała na wyjeździe 0:1, a następnie pokonała Holendrów u siebie 2:0.
AZ Alkmaar - Jagiellonia. Wynik meczu. Kto wygrał?
Kto wygrał mecz AZ Alkmaar - Jagiellonia? Przekonamy się w czwartek 18 grudnia. Wynik meczu pojawi się po ostatnim gwizdku sędziego.