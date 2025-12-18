Liga Konferencji: Legia - Lincoln. Wynik meczu. Kto wygrał?

Piłka nożna

Przed Legią Warszawa ostatnie spotkanie w tym sezonie w europejskich pucharach. Warszawski zespół zagra na własnym stadionie z gibraltarskim Lincoln Red Imps i tym spotkaniem zakończy rundę jesienną sezonu 2025/2026. Wynik meczu Legia - Lincoln pojawi się po zakończeniu spotkania.

Piłkarz Legii Warszawa w białej koszulce z numerem 23, trzymający się za głowę z rozpaczy na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Legia Warszawa meczem z Lincoln Red Imps zakończy katastrofalną dla siebie rundę jesienną sezonu 2025/2026. Warszawski zespół ostatni mecz wygrał w październiku, a po ostatniej porażce w Armenii z miejscowym Noah stracił szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online Liga Konferencji

 

Lincoln z kolei pokazało w tym sezonie, że potrafi grać z polskimi drużynami. Gibraltarski zespół pokonał Lecha Poznań 2:1 w drugiej kolejce LKE. Dla zespołu prowadzącego przez Juana Jose Bezaresa było to pierwsze zwycięstwo w fazie zasadniczej europejskich pucharów. Ostatnia kolejka była dla Lincoln udana, gdyż wygrali z Sigmą Ołomuniec, dzięki czemu zajmują 24. miejsce w tabeli, ostatnie premiowane awansem do fazy pucharowej.

Legia - Lincoln. Wynik meczu. Kto wygrał?

Kto wygrał mecz Legia - Lincoln? Przekonamy się w czwartek 18 grudnia. Wynik meczu pojawi się po ostatnim gwizdku sędziego.

