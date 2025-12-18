Liga Konferencji: Omonia - Raków. Wynik meczu. Kto wygrał?

Raków Częstochowa bardzo dobrze radzi sobie w zmaganiach piłkarskiej Ligi Konferencji. Częstochowski klub zajmuje aktualnie trzecią pozycję w tabeli i pewnie zmierza po awans do 1/8 finału LKE.

ZOBACZ TAKŻE: Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online Liga Konferencji

Przeciwnikiem Rakowa będzie Omonia Nikozja, która w swoim zespole posiada kilka polskich akcentów. Piłkarzami tego klubu są Mariusz Stępiński i Mateusz Musiałowski, a trenerem jest były szkoleniowiec warszawskiej Legii Henning Berg. Omonia aktualnie zajmuje piętnastą pozycję w tabeli i również walczy o awans do 1/8 finału.

Omonia - Raków. Wynik meczu. Kto wygrał?

Kto wygrał mecz Omonia - Raków? Przekonamy się w czwartek 18 grudnia. Wynik meczu pojawi się po ostatnim gwizdku sędziego.

