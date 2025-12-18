Liga Konferencji: Sigma - Lech. Wynik meczu. Kto wygrał?

Lech Poznań prezentuje w tym sezonie nierówną formę. Podopieczni trenera Nielsa Fredriksena potrafili pokonać u siebie faworyzowany Rapid Wiedeń, czy do końca bić się o zwycięstwo z Rayo Vallecano, ale też przegrali na Gibraltarze z miejscowym Lincolnem. To sprawiło, że w tej chwili drużyna z Wielkopolski zajmuje 20. miejsce w tabeli i musi bronić się przed spadkiem poza premiowane awansem pozycje.

Rywalem Kolejorza będzie czeska Sigma Ołomuniec. Drużyna ta ma identyczny bilans jak Lech i również drży o awans. Czesi mieli już okazję rywalizować z polskim klubem w tej edycji Ligi Konferencji. W drugiej kolejce podejmowali u siebie Raków Częstochowa. Mecz zakończył się remisem 1:1. Teraz drużyna Tomasa Janotki będzie chciała zgarnąć pełną pulę w starciu z Lechem.

Sigma - Lech. Wynik meczu. Kto wygrał?

Kto wygrał mecz Sigma - Lech? Przekonamy się w czwartek 18 grudnia. Wynik meczu pojawi się po ostatnim gwizdku sędziego.

