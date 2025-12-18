Liga Konferencji: Sigma - Lech. Wynik meczu. Kto wygrał?

Piłka nożna

Lech Poznań walczy o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji UEFA. Przeciwnikiem polskiej drużyny będzie czeska Sigma. Czy Lechowi uda się zwyciężyć? Wynik meczu Sigma - Lech pojawi się po zakończeniu spotkania.

Piłkarz w niebieskim stroju z białymi spodenkami, uderza głową piłkę.
fot. PAP
Liga Konferencji: Sigma - Lech. Wynik meczu. Kto wygrał?

Lech Poznań prezentuje w tym sezonie nierówną formę. Podopieczni trenera Nielsa Fredriksena potrafili pokonać u siebie faworyzowany Rapid Wiedeń, czy do końca bić się o zwycięstwo z Rayo Vallecano, ale też przegrali na Gibraltarze z miejscowym Lincolnem. To sprawiło, że w tej chwili drużyna z Wielkopolski zajmuje 20. miejsce w tabeli i musi bronić się przed spadkiem poza premiowane awansem pozycje.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sigma Ołomuniec - Lech Poznań. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online Liga Konferencji

 

Rywalem Kolejorza będzie czeska Sigma Ołomuniec. Drużyna ta ma identyczny bilans jak Lech i również drży o awans. Czesi mieli już okazję rywalizować z polskim klubem w tej edycji Ligi Konferencji. W drugiej kolejce podejmowali u siebie Raków Częstochowa. Mecz zakończył się remisem 1:1. Teraz drużyna Tomasa Janotki będzie chciała zgarnąć pełną pulę w starciu z Lechem.

Sigma - Lech. Wynik meczu. Kto wygrał?

Kto wygrał mecz Sigma - Lech? Przekonamy się w czwartek 18 grudnia. Wynik meczu pojawi się po ostatnim gwizdku sędziego.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LECHLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konferencja prasowa Legii Warszawa przed meczem z Lincoln Red Imps
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 