Liga Konferencji trzyma w napięciu. Czy to koniec marzeń Rakowa?

Ostatni mecz Rakowa w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA

Przed Rakowem Częstochowa ostatni mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA. "Medaliki" są już pewne awansu do fazy pucharowej i mają spore szanse na bezpośrednią przepustkę do 1/8 finału. W czwartek 18 grudnia zagrają na wyjeździe z Omonią Nikozja i celują w kolejne zwycięstwo. Awans może dać też remis, jednak to zależy od wyników w innych spotkaniach. Mecz ten będzie ważny nie tylko z powodu wydarzeń boiskowych, ale również tego, co dzieje się w kuluarach.

Słodko-gorzkie pożegnanie Marka Papszuna

To ostatni mecz Marka Papszuna na ławce trenerskiej "Medalików". Od kilku tygodni głośnio jest o odejściu trenera do Legii Warszawa, a wokół tej sprawy nie brakuje kontrowersji i wielu przykrych słów. Niewiele brakowało, a zespół zimowałby na pozycji lidera Ekstraklasy. Zadecydowała domowa porażka z Zagłębiem Lubin.

Na ostatniej konferencji prasowej po meczu z Miedziowymi trener Marek Papszun zebrał się na odrobinę refleksji. Jego słowa" "Fajne chwile tu spędziłem po powrocie. Mistrzostwo przegrane o jeden strzał. Teraz walka na trzech frontach…" potwierdzają, jak wiele znaczyła dla niego praca w Rakowie.

Czy to koniec marzeń o sukcesach "Medalików"?

Największe sukcesy w swojej dotychczasowej historii Raków odnosił pod wodzą Marka Papszuna. Wielu kibiców zastanawia się, czy odejście zasłużonego trenera to koniec marzeń o powtórzeniu tych wyników. Kluczowe będą najbliższe miesiące.

Nowy trener przejmie drużynę na wysokim miejscu w tabeli Ekstraklasy oraz z awansem do fazy pucharowej Ligi Konferencji UEFA. To solidne podstawy do tego, aby mierzyć wysoko. Zmiana trenera nie musi przekreślić szans na kolejne tytuły.

Transmisja meczu Omonia-Raków. Gdzie oglądać?

Raków jest o włos od awansu do 1/8 finału europejskich pucharów. Częstochowianie nie przegrali żadnego z pięciu pierwszych meczów w fazie ligowej i chcą kontynuować tę passę. Nawet remis może dać im osiągnięcie upragnionego celu, jednak dla bezpieczeństwa warto wygrać i nie oglądać się na to, co zrobią inni.



Transmisja meczu Omonia Nikozja - Raków Częstochowa odbędzie się na kanale Polsat Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20. Kibice będą mogli oglądać także specjalną transmisję łączoną ze starć wszystkich polskich klubów w Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Box Go. Rozpocznie się ona o 20:50.

