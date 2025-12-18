Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 18.12 (WIDEO)

W czwartek 18 grudnia rozegrano ostatnią kolejkę fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Na europejskich boiskach zobaczyliśmy m.in. Raków Częstochowa, Jagiellonię Białystok, Legię Warszawa oraz Lecha Poznań. Jak poradziły sobie polskie kluby? Sprawdźcie wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Konferencji.