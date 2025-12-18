Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 18.12 (WIDEO)
W czwartek 18 grudnia rozegrano ostatnią kolejkę fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Na europejskich boiskach zobaczyliśmy m.in. Raków Częstochowa, Jagiellonię Białystok, Legię Warszawa oraz Lecha Poznań. Jak poradziły sobie polskie kluby? Sprawdźcie wyniki i skróty czwartkowych meczów Ligi Konferencji.
Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. Skrót meczu
Sigma Ołomuniec - Lech Poznań. Skrót meczu
AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu
Legia Warszawa - Lincoln Red Imps. Skrót meczu
Celje - Shelbourne. Skrót meczu
AEK Larnaca - Shkendija. Skrót meczu
Shamrock Rovers - Hamrun Spartans. Skrót meczu
Szachtar Donieck - HNK Rijeka. Skrót meczu
Rayo Vallecano - FC Drita. Skrót meczu
Sparta Praga - Aberdeen. Skrót meczu
Slovan Bratysława - Hacken. Skrót meczu
Dynamo Kijów - Noah. Skrót meczu
Lausanne-Sport - Fiorentina. Skrót meczu
Zrinjski Mostar - Rapid Wiedeń. Skrót meczu
1. FSV Mainz 05 - Samsunspor. Skrót meczu
RC Strasbourg - Breidablik. Skrót meczu
Crystal Palace - KuPS. Skrót meczu
AEK Ateny - Univ. Craiova. Skrót meczu
FSV Mainz - Samsunspor 2:0 (1:0)
Bramki: Silvan Widmer 44, Nadiem Amiri 48 (rzut karny).
AEK Ateny - Universitatea Craiova 3:2 (0:1)
Bramki: Domagoj Vida 66, Dereck Kutesa 90+8, Luka Jovic 90+15 (rzut karny) - Stefan Baiaram 30, Alexandru Cicaldau 59.
AEK Larnaka - Shkendija 1:0 (0:0)
Bramki: Karol Angielski 83.
AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok 0:0 (0:0)
NK Celje - Shelbourne FC 0:0 (0:0)
Crystal Palace - KuPS Kuopio 2:2 (1:0)
Bramki: Christantus Uche 6, Justin Devenny 76 - Piotr Parzyszek 50, Ibrahim Cisse 53.
Bramki: Vladyslav Kabaev 27, Matvii Ponomarenko 50.
Lausanne-Sport - Fiorentina 1:0 (0:0)
Bramki: Gabriel Sigua 59.
Legia Warszawa - Lincoln Red Imps 4:1 (1:0)
Bramki: Antonio Colak 21, Bartosz Kapustka 62, Mileta Rajovic 70, Vahan Bichakhchyan 83.
Omonia Nikozja - Raków Częstochowa 0:1 (0:0)
Bramki: Oskar Repka 49.
Shamrock Rovers - Hamrun Spartans 3:1 (2:1)
Bramki: Graham Burke 14 (rzut karny), Daniel Grant 45+4, John McGovern 90+3 - N'Dri Koffi 20.
Sigma Ołomuniec - Lech Poznań 1:2 (0:2)
Bramki: Jan Kral 84 - Mikael Ishak 35, 45+1 (rzut karny).
Slovan Bratysława - BK Hacken 1:0 (0:0)
Bramki: Cesar Blackman 85.
Sparta Praga - Aberdeen 3:0 (2:0)
Bramki: John Mercado 16, Lukas Haraslin 29, Garang Kuol 66.
RC Strasbourg - Breidablik Kopavogur 3:1 (1:1)
Bramki: Sebastian Nanasi 11, Martial Godo 80, Julio Enciso 90+4 - Hoskuldur Gunnlaugsson 37.
Szachtar Donieck - HNK Rijeka 0:0 (0:0)
Rayo Vallecano - FC Drita 3:0 (1:0)
Bramki: Florian Lejeune 33, Gerard Gumbau 66, Pacha 83.
Zrinjski Mostar - Rapid Wiedeń 1:1 (0:1)
Bramki: Ange Ahoussou 90+3 (gol samobójczy) - Louis Schaub 11.