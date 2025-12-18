Miejsca polskich klubów w Lidze Konferencji. Jak wygląda tabela?

Piłka nożna

Piłkarze Rakowa Częstochowa po wyjazdowym zwycięstwie nad Omonią Nikozja 1:0 awansowali do 1/8 finału Ligi Konferencji. W barażach o tę rundę zagrają Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Już wcześniej było pewne, że odpadnie Legia. Warszawski klub pokonał w czwartek Lincoln Red Imps 4:1.

Trzech piłkarzy w piłkarskich strojach świętuje z podniesionymi rękami.
fot. PAP/EPA
Miejsca polskich klubów w Lidze Konferencji. Jak wygląda tabela?

Raków zajął drugie miejsce w ogólnej, 36-zespołowej tabeli z dorobkiem 14 punktów w sześciu meczach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 18.12

 

Lech, który wygrał w czwartek na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec 2:1, uplasował się na 11. pozycji - 10 pkt, a Jagiellonia - po remisie w Holandii z AZ Alkmaar 0:0 - zajęła 17. lokatę z dziewięcioma punktami.

 

Piłkarze Legii, którzy grali na Łazienkowskiej z Lincoln Red Imps z Gibraltaru już tylko o honor, ostatecznie zakończyli fazę ligową na 28. miejscu z sześcioma "oczkami".

 

Osiem najlepszych drużyn ze wspólnej tabeli LK zagra bezpośrednio w 1/8 finału, a zespoły, które zajęły miejsca 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Ekipy z lokat 25-36 zostały wyeliminowane.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps 3:0. Gol Milety Rajovicia
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 