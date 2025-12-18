Miejsca polskich klubów w Lidze Konferencji. Jak wygląda tabela?

Raków zajął drugie miejsce w ogólnej, 36-zespołowej tabeli z dorobkiem 14 punktów w sześciu meczach.

Lech, który wygrał w czwartek na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec 2:1, uplasował się na 11. pozycji - 10 pkt, a Jagiellonia - po remisie w Holandii z AZ Alkmaar 0:0 - zajęła 17. lokatę z dziewięcioma punktami.

Piłkarze Legii, którzy grali na Łazienkowskiej z Lincoln Red Imps z Gibraltaru już tylko o honor, ostatecznie zakończyli fazę ligową na 28. miejscu z sześcioma "oczkami".

Osiem najlepszych drużyn ze wspólnej tabeli LK zagra bezpośrednio w 1/8 finału, a zespoły, które zajęły miejsca 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Ekipy z lokat 25-36 zostały wyeliminowane.

PAP