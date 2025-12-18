Miejsce Jagiellonii w Lidze Konferencji. Z kim kolejny mecz? Kiedy gra Jaga?

Jagiellonia Białystok zakończyła zmagania w fazie ligowej Ligi Konferencji. Które miejsce w tabeli zajęła Jagiellonia? Z kim kolejny mecz Jagiellonii w LKE? Kiedy mecz Jagi w Lidze Konferencji?

Piłkarz Jagiellonii Białystok w żółto-czerwonych barwach prowadzi piłkę na boisku.
fot. PAP
Miejsce Jagiellonii w Lidze Konferencji. Z kim kolejny mecz? Kiedy gra Jaga?

Jagiellonia gra dalej w Lidze Konferencji. Podopieczni Adrian Siemieńca na tyle dobrze spisywali się w europejskich rozgrywkach w sezonie 2025/2026, że zagrają w nich również w fazie pucharowej.

Miejsce Jagiellonii w Lidze Konferencji

Które miejsce zajęła Jagiellonia w fazie ligowej Ligi Konferencji? Jak się okazało, piłkarze z Białegostoku ostatecznie zdobyli dziewięć punktów i zajęli 17. lokatę w końcowej tabeli.

Z kim kolejny mecz Jagiellonii?

Kolejny mecz Jagiellonia w Lidze Konferencji rozegra więc w fazie pucharowej, a konkretnie w play-offach o awans do 1/8 finału tych europejskich rozgrywek.

 

Rywala Jagiellonii poznamy 16 stycznia 2026 roku - wówczas odbędzie się losowanie par 1/16 finału LKE. Będzie to albo włoska Fiorentina, albo chorwacka Rijeka.

Kiedy gra Jaga w LKE?

Mecze 1/16 finału zaplanowano na 19 (pierwsze spotkanie) i 26 lutego (rewanż) 2026 roku. Wówczas przekonamy się, czy Jagiellonia awansuje do 1/8 finału tych europejskich rozgrywek.

