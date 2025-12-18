Miejsce Legii w Lidze Konferencji. Które miejsce zajęła Legia?
Legia Warszawa zakończyła zmagania w fazie ligowej Ligi Konferencji. Które miejsce w tabeli zajęła Legia?
Legia Warszawa
Legia nie gra dalej w Lidze Konferencji. Piłkarze z Warszawy nie spisywali się w europejskich rozgrywkach w sezonie 2025/2026 na tyle dobrze, by awansować do fazy pucharowej. Tym samym nie powtórzą sukcesu z poprzedniego sezonu, kiedy dotarli aż do ćwierćfinału.
Miejsce Legii w Lidze Konferencji
Które miejsce zajęła Legia w fazie ligowej Ligi Konferencji? Jak się okazało, piłkarze z Warszawy ostatecznie zdobyli sześć punktów i zajęli 28. lokatę w końcowej tabeli.
Z kim kolejny mecz Legii?
Kolejnego meczu Legii w Lidze Konferencji w tym sezonie nie będzie. Ekipa ze stolicy odpadła z rozgrywek już na etapie fazy ligowej.