Legia nie gra dalej w Lidze Konferencji. Piłkarze z Warszawy nie spisywali się w europejskich rozgrywkach w sezonie 2025/2026 na tyle dobrze, by awansować do fazy pucharowej. Tym samym nie powtórzą sukcesu z poprzedniego sezonu, kiedy dotarli aż do ćwierćfinału.

Miejsce Legii w Lidze Konferencji

Które miejsce zajęła Legia w fazie ligowej Ligi Konferencji? Jak się okazało, piłkarze z Warszawy ostatecznie zdobyli sześć punktów i zajęli 28. lokatę w końcowej tabeli.

Z kim kolejny mecz Legii?

Kolejnego meczu Legii w Lidze Konferencji w tym sezonie nie będzie. Ekipa ze stolicy odpadła z rozgrywek już na etapie fazy ligowej.

Polsat Sport