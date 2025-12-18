Nie żyje znany motocyklista. Miał zaledwie 30 lat

MotoAmerica to motocyklowe mistrzostwa Stanów Zjednoczonych. Jednym z zawodników biorących udział w tych zmaganiach był Jace Hasskew. Szok w środowisku sportów motorowych wywołała informacja o nagłej śmierci 30-latka.

"Haaskew był znany ze swojego nieustającego uśmiechu i wielkiej osobowości. Był także mentorem i trenerem dla młodych zawodników" - czytamy w oświadczeniu.



Motocyklista łączył karierę w motosporcie ze służbą w wojsku. W amerykańskiej armii osiągnął stopień sierżanta.



"Służba wojskowa była ważnym rozdziałem w jego życiu i ukształtowała wartości odporności, wytrwałości i koleżeństwa, które przenosił na życie osobiste i zawodowe" - napisała z kolei w nekrologu rodzina zmarłego.