Nie żyje znany motocyklista. Miał zaledwie 30 lat
Smutne wieści napłynęły ze Stanów Zjednoczonych. W wieku zaledwie 30 lat zmarł znany ze startów w MotoAmerica motocyklista Jace Hasskew.
MotoAmerica to motocyklowe mistrzostwa Stanów Zjednoczonych. Jednym z zawodników biorących udział w tych zmaganiach był Jace Hasskew. Szok w środowisku sportów motorowych wywołała informacja o nagłej śmierci 30-latka.
"Haaskew był znany ze swojego nieustającego uśmiechu i wielkiej osobowości. Był także mentorem i trenerem dla młodych zawodników" - czytamy w oświadczeniu.
Motocyklista łączył karierę w motosporcie ze służbą w wojsku. W amerykańskiej armii osiągnął stopień sierżanta.
"Służba wojskowa była ważnym rozdziałem w jego życiu i ukształtowała wartości odporności, wytrwałości i koleżeństwa, które przenosił na życie osobiste i zawodowe" - napisała z kolei w nekrologu rodzina zmarłego.