Nie żyje znany motocyklista. Miał zaledwie 30 lat

Smutne wieści napłynęły ze Stanów Zjednoczonych. W wieku zaledwie 30 lat zmarł znany ze startów w MotoAmerica motocyklista Jace Hasskew.

Zbliżenie na kilka zapalonych zniczy umieszczonych w ozdobnych szklanych naczyniach, w centrum widoczny czarny ceramiczny wazon z pojedynczą płonącą świecą.
fot. PAP
MotoAmerica to motocyklowe mistrzostwa Stanów Zjednoczonych. Jednym z zawodników biorących udział w tych zmaganiach był Jace Hasskew. Szok w środowisku sportów motorowych wywołała informacja o nagłej śmierci 30-latka.

 

"Haaskew był znany ze swojego nieustającego uśmiechu i wielkiej osobowości. Był także mentorem i trenerem dla młodych zawodników" - czytamy w oświadczeniu.


Motocyklista łączył karierę w motosporcie ze służbą w wojsku. W amerykańskiej armii osiągnął stopień sierżanta.


"Służba wojskowa była ważnym rozdziałem w jego życiu i ukształtowała wartości odporności, wytrwałości i koleżeństwa, które przenosił na życie osobiste i zawodowe" - napisała z kolei w nekrologu rodzina zmarłego.

