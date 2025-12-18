Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Piłka nożna

Omonia Nikozja - Raków Częstochowa, czyli spotkanie szóstej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Omonia - Raków i gole z tego starcia będą dostępne w załączonym materiale wideo tuż po końcowym gwizdku.

Mężczyzna w okularach i dresie z napisem MP, siedzi przed ścianą z kolorowych paneli z logo sponsorów.
fot. PAP
Omonia - Raków. Skrót meczu Liga Konferencji. Gole, bramki (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

Ostatnia kolejka Ligi Konferencji! Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn?

 

W szóstej serii gier Raków rywalizuje z cypryjską Omonią.

Omonia - Raków. Skrót meczu:

Skrót meczu Omonia - Raków i gole z tego starcia będą dostępne w załączonym materiale wideo tuż po końcowym gwizdku.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIOMONIA NIKOZJAPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Chelsea - Legia Warszawa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 