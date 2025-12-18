Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
Omonia Nikozja - Raków Częstochowa, czyli spotkanie szóstej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Omonia - Raków i gole z tego starcia będą dostępne w załączonym materiale wideo tuż po końcowym gwizdku.
Omonia - Raków. Skrót meczu Liga Konferencji. Gole, bramki (WIDEO)
Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.
Ostatnia kolejka Ligi Konferencji! Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn?
W szóstej serii gier Raków rywalizuje z cypryjską Omonią.
Omonia - Raków. Skrót meczu:
Skrót meczu Omonia - Raków i gole z tego starcia będą dostępne w załączonym materiale wideo tuż po końcowym gwizdku.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Chelsea - Legia Warszawa. Skrót meczu