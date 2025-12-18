Oto tabela Klubowych Mistrzostw Świata. Jasna sytuacja Aluronu CMC Warty Zawiercie

Hubert PawlikSiatkówka

Volei Renata pewnie pokonała drużynę Praia Clube w swoim drugim spotkaniu Klubowych Mistrzostw Świata. Ten wynik sprawił, że Aluron CMC Warta Zawiercie nie będzie mogła pozwolić sobie na rozluźnienie w ostatnim starciu. Oto tabela grupy A.

Siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie w uścisku radości po zwycięskim meczu.
fot. Cyfrasport
Aluron CMC Warta Zawiercie na Klubowych Mistrzostwach Świata

Aluron CMC Warta Zawiercie kapitalnie zainaugurowała Klubowe Mistrzostwa Świata. Najpierw, choć z niemałymi problemami, pokonała brazylijski Volei Reneta (3:2), natomiast niedługo potem nie dała szans katarskiemu Al-Rayyan (3:0). - Jesteśmy debiutantem jako klub, ale nie boimy się nikogo - powiedział po drugim meczu Jakub Popiwczak w rozmowie z Adrianem Brzozowskim.

 

Czwartkowe zwycięstwo drużyny Volei Renata sprawiło, że sytuacja w grupie A stała się nieco skomplikowana. Po dwóch meczach liderem jest Aluron CMC Warta Zawiercie, która ma w dorobku pięć punktów. Drugie miejsce okupuje właśnie brazylijski zespół, który ma zaledwie punkt mniej. Trzecia jest Praia Clube, mając cztery punkty na koncie. Tabelę zamyka za to Al-Rayyan, które nie wygrało dotąd nawet seta.

 

Aluron musi zatem zdobyć co najmniej punkt w ostatnim meczu z Praia Clube, by zapewnić sobie awans.

 

Aluron CMC Warta Zawiercie prowadzi w grupie A Klubowych Mistrzostw Świata

 

Warto dodać, że do półfinałów awansują dwie najlepsze drużyny z obu grup. Siatkarze Michała Winiarskiego mają zatem duże szanse nie tylko na awans, ale i triumf w całym wydarzeniu. Gdyby udało im się tego dokonać, byłby to pierwszy taki sukces w historii polskiej siatkówki.

 

Ostatnie spotkanie grupowe między Praia Clube a Aluronem CMC Wartą Zawiercie odbędzie się w czwartek 18 grudnia. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:55. Przedmeczowe studio od 20:35.

ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEKLUBOWE MISTRZOSTWAMISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA
