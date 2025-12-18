PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 12. kolejki (WIDEO)

Dwunasta kolejka PlusLigi jest bardzo rozłożona w czasie. Pierwsze spotkanie rozegrano awansem już na początku listopada. Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów przegrali z Aluron CMC Wartą Zawiercie 0:3. Jurajscy Rycerze musieli rozegrać kilka meczów we wcześniejszych terminach ze względu na wyprawę do Brazylii i start w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Kolejne spotkania rozegrano we wtorek 16 grudnia. JSW Jastrzębski Węgiel wygrał z Energa Treflem Gdańsk 3:1, a PGE GiEK Skra Bełchatów również w czterech setach uporała się ze Ślepskiem Malow Suwałki.

W środę Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa niespodziewanie pokonał ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:1, przełamując się po serii siedmiu porażek. To zwycięstwo pozwoliło ekipie spod Jasnej Góry opuścić drugie miejsce w tabeli. W jedynym czwartkowym meczu Barkom-Każany Lwów przegrał z Asseco Resovią 0:3.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 12. kolejki i tabela PlusLigi:

2025-11-04: Cuprum Stilon Gorzów – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (15:25, 18:25, 19:25)

2025-12-16: JSW Jastrzębski Węgiel – Energa Trefl Gdańsk 3:1 (25:23, 25:18, 23:25, 25:23)

2025-12-16: PGE GiEK Skra Bełchatów – Ślepsk Malow Suwałki 3:1 (25:27, 25:14, 25:21, 25:16)

2025-12-17: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 (25:17, 23:25, 25:23, 25:18)

2025-12-18: Barkom Każany Lwów – Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (20:25, 26:28, 17:25)

2025-12-23: InPost ChKS Chełm – Indykpol AZS Olsztyn (17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-23: Bogdanka LUK Lublin – PGE Projekt Warszawa (20.15; transmisja – Polsat Sport 1).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport