Perugia w półfinale KMŚ siatkarzy! Obrońca tytułu wyeliminowany

W pierwszym secie przewagę mieli siatkarze Perugii (6:9, 10:14), którzy lepiej prezentowali się w ataku i dokładali punkty blokiem. W końcówce mieli sytuację pod kontrolą, a przestrzelona zagrywka ekipy brazylijskiej zakończyła seta (19:25).





Zobacz także: KMŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Siatkarze Sada Cruzeiro lepiej rozpoczęli drugą odsłonę (9:7, 12:10), ale ekipa z Perugii wyrównała (12:12). Wynik krążył wokół remisu (18:18), później znów dwa oczka zaliczki miała ekipa z Brazylii (22:20), ale końcówkę po swojej myśli rozegrała ekipa trenera Angelo Lorenzettiego. Błąd rywali, blok, dwa skuteczne ataki Kamila Semeniuka oznaczały odwrócenie wyniku (22:24). Brakujący punkt dał Perugii zepsuty serwis przeciwników (23:25).

Wygranie dwóch setów oznaczało dla Perugii awans do półfinału. W trzeciej odsłonie przypieczętowała natomiast pierwsze miejsce w grupie B. Nadal miała przewagę w ofensywie, a w końcówce zbudowała przewagę. Kamil Semeniuk wywalczył piłkę meczową (20:24), a zwycięstwo przypieczętował skutecznym atakiem Wassim Ben Tara (21:25).

Najwięcej punktów: Welinton Oppenkoski (14) – Sada; Kamil Semeniuk (16), Agustin Loser (12), Oleh Plotnytskyi (10) – Perugia. Drużyna z Italii była skuteczniejsza w ataku, dominowała w bloku (2–12) i lepiej punktowała zagrywką (1–5).

Perugia we wcześniejszych spotkaniach pokonała Swehly Sports Club 3:0 oraz Osaka Bluteon 3:2 i zajęła pierwsze miejsce w tabeli grupy B. Sada Cruzeiro, triumfator sprzed roku, żegna się z turniejem; wcześniej przegrał 0:3 z ekipą z Japonii i pokonał 3:0 zespół z Libii.

Sada Cruzeiro – Sir Sicoma Monini Perugia 0:3 (19:25, 23:25, 21:25)

Sada: Rodrigo Leao, Matheus Goncalves, Lucas Saatkamp, Otavio Pinto, Welinton Oppenkoski, Douglas Souza – Alexandre Figueiredo (libero) oraz Gustavo Campelo, Juan Velasco. Trener: Filipe Ferraz.

Perugia: Agustin Loser, Oleh Plotnytskyi, Simone Giannelli, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Sebastian Sole – Massimo Colaci (libero) oraz Donovan Dzavoronok. Trener: Angelo Lorenzetti.

KMŚ SIATKARZY - WYNIKI I TABELE