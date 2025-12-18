Siatkarskie mistrzostwa świata w Spodku! Jest oficjalna informacja

Siatkówka

Polski Związek Piłki Siatkowej przekazał bardzo ważną informację. Katowice dołączyły do grona miast współgospodarzy najbliższych mistrzostw świata, które odbędą się w Polsce.

Widok na halę sportową podczas meczu siatkówki, z zawodnikami na boisku i kibicami na trybunach.
fot. PAP
Katowice będą gościć mecze mistrzostw świata siatkarzy w 2027 roku

W 2027 roku odbędą się kolejne mistrzostwa świata siatkarzy. Ponownie najlepsi zawodnicy z całego globu rywalizować będą nad Wisłą. W czwartek 18 grudnia PZPS za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych przekazał bardzo ważną informację w sprawie tego wydarzenia. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Oto tabela Klubowych Mistrzostw Świata. Jasna sytuacja Aluronu CMC Warty Zawiercie

 

Ogłoszono bowiem, że jednym z miast współgospodarzy zbliżającego się mundialu będą Katowice. Stolica Śląska dołączyła tym samym do grona, w którym wcześniej znalazły się już: Łódź, Gdańsk i Olsztyn. W legendarnym Spodku swoje mecze rozegra osiem zespołów z grup A i B.

 

- Wspólnie z PZPS tworzymy siatkarską rodzinę. Związek nie zapomina o Spodku organizując wielkie wydarzenia. W 2027 roku w naszej hali będziemy gościli dwie grupy, co spowoduje, że Spodek znów zabłyśnie siatkówką. To zaczarowane miejsce – powiedział Marcin Krupa - Prezydent Katowic

 

 

Hala w Katowicach jest wyjątkowa dla polskiej siatkówki. Biało-Czerwoni wywalczyli tam między innymi tytuł mistrza świata w 2014 roku.

 

- W Spodku odbyły się pamiętne dla mnie mecze. Uczestniczyłem w nich jako zawodnik, kibic, a obecnie jako prezes PZPS. W Spodku panuje niepowtarzalna atmosfera, która mimo upływu lat wywołuje ciarki na moim ciele. Cieszę się bardzo, że katowickiej hali nie zabraknie podczas najważniejszej sportowej imprezy 2027 roku - powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski cytowany w oficjalnym komunikacie związku. 

 

 

Jak poinformowano, rywalizacja w Spodku podczas mistrzostw świata rozpocznie się 10 września 2027.

 

Polacy wcześniej dwukrotnie organizowali mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. Po raz pierwszy w 2014, a po raz drugi w 2022 roku wspólnie ze Słowenią, gdy imprezę odebrano Rosji po zbrojnej agresji tego kraju na Ukrainę. Polska była również współgospodarzem mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2022, które zorganizowała wraz z Holandią. MŚ 2027 będą więc już czwartą siatkarską imprezą tej rangi, która odbędzie się w naszym kraju.

 

Katowice współgospodarzem Mistrzostw Świata w siatkówce 2027fot. Materiały prasowe
Katowice współgospodarzem Mistrzostw Świata w siatkówce 2027
AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sir Sicoma Monini Perugia - Swehly Sports Club. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 