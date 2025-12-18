Siatkarskie mistrzostwa świata w Spodku! Jest oficjalna informacja

W 2027 roku odbędą się kolejne mistrzostwa świata siatkarzy. Ponownie najlepsi zawodnicy z całego globu rywalizować będą nad Wisłą. W czwartek 18 grudnia PZPS za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych przekazał bardzo ważną informację w sprawie tego wydarzenia.

Ogłoszono bowiem, że jednym z miast współgospodarzy zbliżającego się mundialu będą Katowice. Stolica Śląska dołączyła tym samym do grona, w którym wcześniej znalazły się już: Łódź, Gdańsk i Olsztyn. W legendarnym Spodku swoje mecze rozegra osiem zespołów z grup A i B.

- Wspólnie z PZPS tworzymy siatkarską rodzinę. Związek nie zapomina o Spodku organizując wielkie wydarzenia. W 2027 roku w naszej hali będziemy gościli dwie grupy, co spowoduje, że Spodek znów zabłyśnie siatkówką. To zaczarowane miejsce – powiedział Marcin Krupa - Prezydent Katowic

Hala w Katowicach jest wyjątkowa dla polskiej siatkówki. Biało-Czerwoni wywalczyli tam między innymi tytuł mistrza świata w 2014 roku.

- W Spodku odbyły się pamiętne dla mnie mecze. Uczestniczyłem w nich jako zawodnik, kibic, a obecnie jako prezes PZPS. W Spodku panuje niepowtarzalna atmosfera, która mimo upływu lat wywołuje ciarki na moim ciele. Cieszę się bardzo, że katowickiej hali nie zabraknie podczas najważniejszej sportowej imprezy 2027 roku - powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski cytowany w oficjalnym komunikacie związku.

Jak poinformowano, rywalizacja w Spodku podczas mistrzostw świata rozpocznie się 10 września 2027.

Polacy wcześniej dwukrotnie organizowali mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. Po raz pierwszy w 2014, a po raz drugi w 2022 roku wspólnie ze Słowenią, gdy imprezę odebrano Rosji po zbrojnej agresji tego kraju na Ukrainę. Polska była również współgospodarzem mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2022, które zorganizowała wraz z Holandią. MŚ 2027 będą więc już czwartą siatkarską imprezą tej rangi, która odbędzie się w naszym kraju.

