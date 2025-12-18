Sigma Ołomuniec - Lech Poznań. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Piłka nożna

Sigma Ołomuniec - Lech Poznań, czyli spotkanie szóstej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Sigma - Lech i gole z tego starcia będą dostępne w załączonym materiale wideo tuż po końcowym gwizdku.

Dwóch piłkarzy grających w piłkę nożną na zielonej murawie. Jeden w czerwonym stroju, drugi w niebieskim.
fot. PAP
Sigma - Lech. Skrót meczu Liga Konferencji. Gole, bramki (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

Ostatnia kolejka Ligi Konferencji! Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn?

 

W szóstej serii gier Lech rywalizuje z czeską Sigmą.

Sigma - Lech. Skrót meczu:

Skrót meczu Sigma - Lech i gole z tego starcia będą dostępne w załączonym materiale wideo tuż po końcowym gwizdku.

