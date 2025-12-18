Superpuchar Włoch: Napoli - AC Milan. Relacja live i wynik na żywo

Trudno zaprzeczyć, że zarówno Napoli, jak i AC Milan mają w ostatnich dniach drobny kryzys formy. Piłkarze Massimiliano Allegriego na początku grudnia niespodziewanie polegli z Lazio i odpadli w 1/8 finału Pucharu Włochu. Parę dni później, mimo że przegrywali już z Torino 0:2, to finalnie odwrócili jednak wynik i wygrali 3:2. W ubiegły weekend stracili za to punkty z Sassuolo i zostali wyprzedzeni w tabeli Serie A przez Inter.

ZOBACZ TAKŻE: Pajor rozczarowała w Lidze Mistrzów. Hiszpanie nie mieli złudzeń

Jeśli chodzi o Napoli, to po imponujących zwycięstwach w lidze z AS Roma oraz Juventusem niespodziewanie poległo w niedzielę z prowadzonym przez Kostę Runjaicia i Przemysława Małeckiego Udinese.

Gdyby tego było mało, to cztery dni wcześniej przegrało w Lidze Mistrzów z Benficą i mocno skomplikowało sobie sytuację w tabeli fazy ligowej.

Napoli i AC Milan zmierzyły się ostatni raz we wrześniu, kiedy zespół z Mediolanu zwyciężył wówczas w lidze 2:1. Czeka nas zatem kolejna emocjonująca rywalizacja, której stawką będzie awans do finału Superpucharu Włoch.

Relacja live i wynik na żywo meczu Napoli - AC Milan na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.