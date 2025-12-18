Tabela Ligi Konferencji na żywo. Zobacz aktualne miejsca polskich klubów

Przed nami szósta kolejka piłkarskiej Ligi Konferencji. Zobacz, jak wygląda tabela na żywo i jak radzą sobie polskie kluby - Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

Trzech piłkarzy w niebieskich strojach cieszy się po strzeleniu bramki na tle trybun i baneru "Bądźmy wierni".
Przed nami szósta seria gier piłkarskiej Ligi Konferencji. W tym roku w akcji obserwujemy aż cztery polskie kluby - Legię Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa.

 

Omonia - Raków Częstochowa. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

 

W piątej kolejce Legia zmierzyła się z Noah, Lech z Mainz, Jagiellonia z Rayo Vallecano, a Raków ze Zrinjski. 

W związku z porażką z Noah i wynikami w pozostałych spotkaniach, Legia straciła szansę na awans do kolejnej fazy LKE.

 

Jak wygląda aktualna sytuacja w tabeli Ligi Konferencji przed szóstą, ostatnią serią gier?

Tabela Ligi Konferencji live:

