Tauron Liga: BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - PGE Budowlani Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - PGE Budowlani Łódź to mecz 11. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo z meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl.

Bielszczanki znajdują się ostatnio w dobrej formie. Mają na koncie sześć zwycięstw z rzędu (cztery w lidze i dwa w Pucharze CEV). Swoją świetną passę spróbują podtrzymać w czwartek.

 

Z kolei siatkarki Budowlanych wygrały dwa ostatnie spotkania ligowe. Gorzej idzie im w Lidze Mistrzyń, gdzie przegrały dwa spotkania - z Igor Gorgonzola Novara 1:3 oraz Benfiką Lizbona 2:3.

 

Łodzianki plasują się na trzecim miejscu w tabeli Tauron Ligi, podczas gdy bielszczanki są piątek.

 

Kto wygra czwartkowe starcie?

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl od 17:30.

