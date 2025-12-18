Tauron Liga: BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - PGE Budowlani Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Bielszczanki znajdują się ostatnio w dobrej formie. Mają na koncie sześć zwycięstw z rzędu (cztery w lidze i dwa w Pucharze CEV). Swoją świetną passę spróbują podtrzymać w czwartek.

Z kolei siatkarki Budowlanych wygrały dwa ostatnie spotkania ligowe. Gorzej idzie im w Lidze Mistrzyń, gdzie przegrały dwa spotkania - z Igor Gorgonzola Novara 1:3 oraz Benfiką Lizbona 2:3.

Łodzianki plasują się na trzecim miejscu w tabeli Tauron Ligi, podczas gdy bielszczanki są piątek.

Kto wygra czwartkowe starcie?

Relacja live i wynik na żywo z meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl od 17:30.