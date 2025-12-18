Trener siatkarzy Perugii otrzymał tragiczną wiadomość. Ogromny cios w trakcie KMŚ

Siatkarze Sir Sicoma Monini Perugia pewnie pokonali drużynę Sada Cruzeiro i zapewnili sobie awans do półfinału Klubowych Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w Brazylii. Włoska drużyna odniosła ten sukces w cieniu tragedii. Przed spotkaniem trener Angelo Lorenzetti otrzymał informację o śmierci ojca.

– Tata to przepiękne słowo. Możliwość wypowiadania go przez ponad 60 lat jest ogromną wdzięcznością wobec życia, które dało mi szansę być dumnym z uczciwego i godnego zaufania ojca… W ten sposób już istniejąca nieobecność staje się lżejsza – powiedział Angelo Lorenzetti.

– Przeżywanie tego wszystkiego z daleka, kiedy serce chciało być tam, było mimo wszystko nieoczekiwanym darem: byli przy mnie moi zawodnicy i mój sztab. W tym kręgu współpracowników zostałem otoczony życzliwością. Nie wypełniło to dystansu, ale uczyniło go możliwym do zniesienia – dodał.

W specjalnym komunikacie kondolencje trenerowi złożyli prezes Gino Sirci, zarząd oraz personel klubu.

RM, Polsat Sport