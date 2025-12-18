Wszystko jasne. Mamy konkretną datę prezentacji Papszuna w Legii

Dziennikarz napisał na portalu X, że Papszun w piątek o godz. 14 "zawita przy Łazienkowskiej" i "spotka się z przedstawicielami mediów". Taką samą informację przekazał choćby serwis Legionisci.com. Gołaszewski zdradził wcześniej w programie "Polsat Futbol Cast", że Legia rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej już w niedzielę 4 stycznia.

ZOBACZ TAKŻE: 10 lat i koniec? Reprezentant Polski może wrócić do ekstraklasy

W czwartek oba zespoły - Legia, jak i Raków rozegrają ostatnie mecze w fazie ligowej Ligi Konferencji. Warszawski klub podejmie u siebie Lincoln Red Imps, natomiast częstochowska drużyna zmierzy się na wyjeździe z Omonią Nikozja.

Tym samym wszystko wskazuje na to, że dobiega końca wielotygodniowa telenowela z udziałem Papszuna. 26 listopada na konferencji prasowej przed starciem z Rapidem Wiedeń szkoleniowiec wypowiedział już słynne słowa: "Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii". Było zatem pewne, że porozumienie to tylko formalność. I choć nie trwało to wcale krótko, to finalnie sprawa powinna się zamknąć w najbliższych godzinach.

Oba czwartkowe spotkania będzie można obejrzeć o godz. 21 na sportowych antenach Polsatu.