Znowu utrą nosa faworytom? Mecz PlusLigi na żywo

Siatkówka

Barkom-Każany Lwów - Asseco Resovia Rzeszów to jedyny czwartkowy mecz w ramach 12. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.

Lwowianie przeżywają trudny okres - w ostatnich siedmiu meczach cieszyli się ze zwycięstwa tylko raz, a obecnie notują serię trzech porażek z rzędu. Z dorobkiem 10 punktów zajmują oni 10. miejsce w tabeli PlusLigi. W minionej kolejce nie mieli wiele do powiedzenia w starciu z JSW Jastrzębskim Węglem, który pokonał ich 3:0.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjne zwycięstwo outsidera PlusLigi! Przełamanie po serii porażek

 

Resovia celuje znacznie wyżej i walczy o czołowe lokaty. Rzeszowianie rozpoczęli obecny sezon z wysokiego "C" i wygrali pięć pierwszych spotkań, choć później ich forma nieco wyhamowała (trzy porażki w 11 meczach). Obecnie rzeszowianie zajmują piątą pozycję, a w ostatniej serii gier pokonali 3:1 Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa.

 

W poprzednim starciu tych drużyn, w ramach 19. kolejki ubiegłego sezonu, górą był zespół ze Lwowa, który po zaciętym boju pokonał Resovię 3:2.

 

ŁO, Polsat Sport
ASSECO RESOVIA RZESZÓWBARKOM-KAŻANY LWÓWPLUSLIGASIATKÓWKA

