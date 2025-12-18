Znowu utrą nosa faworytom? Mecz PlusLigi na żywo
Barkom-Każany Lwów - Asseco Resovia Rzeszów to jedyny czwartkowy mecz w ramach 12. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.
Lwowianie przeżywają trudny okres - w ostatnich siedmiu meczach cieszyli się ze zwycięstwa tylko raz, a obecnie notują serię trzech porażek z rzędu. Z dorobkiem 10 punktów zajmują oni 10. miejsce w tabeli PlusLigi. W minionej kolejce nie mieli wiele do powiedzenia w starciu z JSW Jastrzębskim Węglem, który pokonał ich 3:0.
ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjne zwycięstwo outsidera PlusLigi! Przełamanie po serii porażek
Resovia celuje znacznie wyżej i walczy o czołowe lokaty. Rzeszowianie rozpoczęli obecny sezon z wysokiego "C" i wygrali pięć pierwszych spotkań, choć później ich forma nieco wyhamowała (trzy porażki w 11 meczach). Obecnie rzeszowianie zajmują piątą pozycję, a w ostatniej serii gier pokonali 3:1 Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa.
W poprzednim starciu tych drużyn, w ramach 19. kolejki ubiegłego sezonu, górą był zespół ze Lwowa, który po zaciętym boju pokonał Resovię 3:2.
Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom-Każany Lwów - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.Przejdź na Polsatsport.pl