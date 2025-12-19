Adrian Bartosiński - Muslim Tulshaev. Wynik walki. Kto wygrał na KSW 113?

Kibice zgromadzeni w Łodzi zobaczą aż 11 pojedynków na gali KSW 113. W walce wieczoru Adrian Bartosiński stanie do obrony pasa kategorii półśredniej, a jego rywalem będzie Muslim Tulshaev.

To jednak niejedyna mistrzowska potyczka tego wydarzenia. W co-main evencie o mistrzostwo w wadze średniej powalczą Paweł Pawlak i Laid Zerhouni. Spore emocje budzi także powrót do klatki Artura Szpilki, który skrzyżuje rękawice z czeskim zawodnikiem, Michalem Martinkiem.

ZOBACZ TAKŻE: Niepokojące wieści z obozu Oleksiejczuka po debiucie w UFC! "Słabo to wygląda"

Organizatorzy przygotowali również niespodzianki. W ostatniej chwili do rozpiski dołączono charytatywne starcie "Halftime show fight", w którym weteran Marcin "Różal" Różalski zmierzy się ze Stjepanem Bekavacem. Z kolei w ramach "superfightu" dojdzie do intrygującej konfrontacji popularnego twórcy internetowego Adama "AJ" Josefa z trzykrotnym medalistą mistrzostw świata w skoku o tyczce, Piotrem Liskiem.

Bartosiński - Tulshaev. Kto wygrał na KSW 113? Jaki wynik walki?

O tym, kto wygrał walkę Bartosiński - Tulshaev dowiemy się w sobotę wieczorem. Będzie to walka wieczoru gali KSW 113.

