Ależ pograli! Zobacz najlepsze akcje polskich klubów w LK (WIDEO)

Raków, który zwyciężył na Cyprze z Omonią Nikozją dzięki bramce Oskara Repki w 49. minucie, zajął drugie miejsce w ogólnej, 36-zespołowej tabeli z dorobkiem 14 punktów w sześciu meczach.

ZOBACZ TAKŻE: Astiz zaskoczył po meczu z Lincolnem. "Nie wykluczam"



Lech, dzięki dwóm trafieniom Szweda Mikaela Ishaka (jednym z rzutu karnego), wygrał w czwartek w Czechach z Sigmą Ołomuniec 2:1 i uplasował się na 11. pozycji - 10 pkt. Natomiast Jagiellonia - po remisie w Holandii z AZ Alkmaar 0:0 - zajęła 17. lokatę z dziewięcioma punktami.

Piłkarze Legii, którzy grali na Łazienkowskiej z Lincoln Red Imps z Gibraltaru już tylko o honor i pieniądze, zakończyli fazę ligową na 28. miejscu z sześcioma "oczkami". Zwycięstwo 4:1 było jedynym, jakie w roli trenera warszawskiej drużyny odniósł Inaki Astiz, pełniący tę funkcję od końca października po Rumunie Edwardzie Iordanescu.

W trakcie sześciu kolejek polskie drużyny kilkukrotnie zachwyciły kibiców. Poniżej przypominamy najlepsze zagrania naszych eksportowych ekip.

Najlepsze zagrania polskich drużyn w Lidze Konferencji:

