Ależ pograli! Zobacz najlepsze akcje polskich klubów w LK (WIDEO)

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Za nami faza ligowa Ligi Konferencji UEFA. Każdy z zespołów rozegrał po sześć meczów. Poniżej przypominamy najlepsze zagrania polskich klubów.

Piłkarze w niebieskich strojach świętują zdobycie bramki na zielonej murawie stadionu, z trybunami pełnymi kibiców w tle.
fot. PAP
Raków, który zwyciężył na Cyprze z Omonią Nikozją dzięki bramce Oskara Repki w 49. minucie, zajął drugie miejsce w ogólnej, 36-zespołowej tabeli z dorobkiem 14 punktów w sześciu meczach.

 

Lech, dzięki dwóm trafieniom Szweda Mikaela Ishaka (jednym z rzutu karnego), wygrał w czwartek w Czechach z Sigmą Ołomuniec 2:1 i uplasował się na 11. pozycji - 10 pkt. Natomiast Jagiellonia - po remisie w Holandii z AZ Alkmaar 0:0 - zajęła 17. lokatę z dziewięcioma punktami.

 

Piłkarze Legii, którzy grali na Łazienkowskiej z Lincoln Red Imps z Gibraltaru już tylko o honor i pieniądze, zakończyli fazę ligową na 28. miejscu z sześcioma "oczkami". Zwycięstwo 4:1 było jedynym, jakie w roli trenera warszawskiej drużyny odniósł Inaki Astiz, pełniący tę funkcję od końca października po Rumunie Edwardzie Iordanescu.

 

W trakcie sześciu kolejek polskie drużyny kilkukrotnie zachwyciły kibiców. Poniżej przypominamy najlepsze zagrania naszych eksportowych ekip. 

Najlepsze zagrania polskich drużyn w Lidze Konferencji:

 

 

 

 

EKSTRAKLASALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
