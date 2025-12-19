Ależ pograli! Zobacz najlepsze akcje polskich klubów w LK (WIDEO)
Za nami faza ligowa Ligi Konferencji UEFA. Każdy z zespołów rozegrał po sześć meczów. Poniżej przypominamy najlepsze zagrania polskich klubów.
Najlepsze zagrania Lecha Poznań
Najlepsze zagrania Legii Warszawa
Najlepsze zagrania Jagiellonii Białystok
Najlepsze zagrania Rakowa Częstochowa
Raków, który zwyciężył na Cyprze z Omonią Nikozją dzięki bramce Oskara Repki w 49. minucie, zajął drugie miejsce w ogólnej, 36-zespołowej tabeli z dorobkiem 14 punktów w sześciu meczach.
ZOBACZ TAKŻE: Astiz zaskoczył po meczu z Lincolnem. "Nie wykluczam"
Lech, dzięki dwóm trafieniom Szweda Mikaela Ishaka (jednym z rzutu karnego), wygrał w czwartek w Czechach z Sigmą Ołomuniec 2:1 i uplasował się na 11. pozycji - 10 pkt. Natomiast Jagiellonia - po remisie w Holandii z AZ Alkmaar 0:0 - zajęła 17. lokatę z dziewięcioma punktami.
Piłkarze Legii, którzy grali na Łazienkowskiej z Lincoln Red Imps z Gibraltaru już tylko o honor i pieniądze, zakończyli fazę ligową na 28. miejscu z sześcioma "oczkami". Zwycięstwo 4:1 było jedynym, jakie w roli trenera warszawskiej drużyny odniósł Inaki Astiz, pełniący tę funkcję od końca października po Rumunie Edwardzie Iordanescu.
W trakcie sześciu kolejek polskie drużyny kilkukrotnie zachwyciły kibiców. Poniżej przypominamy najlepsze zagrania naszych eksportowych ekip.
Najlepsze zagrania polskich drużyn w Lidze Konferencji:
Przejdź na Polsatsport.pl