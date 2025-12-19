Co za popisy! Zobacz najlepsze gole, asysty i parady bramkarskie w Lidze Konferencji (WIDEO)

Faza ligowa Ligi Konferencji UEFA składała się z sześciu kolejek. W trakcie każdej z nich rozegrano po 18 spotkań. To oznacza, że łącznie za nami już 108 meczów.

ZOBACZ TAKŻE: Ależ pograli! Zobacz najlepsze akcje polskich klubów w LK (WIDEO)

Nie zabrakło w nich pięknych bramek, imponujących asyst i zjawiskowych parad bramkarskich. Choć zadaniem niemożliwym jest przypomnieć wszystkie te, które na to zasługują, poniżej prezentujemy nasze subiektywne zestawienia.

Obejrzyj zaproponowane przez nas kompilacje, aby przypomnieć sobie najciekawsze momenty tej gorącej piłkarskiej jesieni!

