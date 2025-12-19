Co za popisy! Zobacz najlepsze gole, asysty i parady bramkarskie w Lidze Konferencji (WIDEO)

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Faza ligowa Ligi Konferencji UEFA sezonu 2025/2026 za nami. W poniższym tekście przypominamy najlepsze gole, asysty i parady bramkarskie tej części rozgrywek.

Bramkarz w zielonym stroju skacze do obrony strzału piłki, a napastnik w żółto-czerwonym stroju obserwuje sytuację.
fot. PAP/EPA
Co za popisy! Zobacz najlepsze gole, asysty i parady bramkarskie w Lidze Konferencji (WIDEO)

Faza ligowa Ligi Konferencji UEFA składała się z sześciu kolejek. W trakcie każdej z nich rozegrano po 18 spotkań. To oznacza, że łącznie za nami już 108 meczów. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Ależ pograli! Zobacz najlepsze akcje polskich klubów w LK (WIDEO)

 

Nie zabrakło w nich pięknych bramek, imponujących asyst i zjawiskowych parad bramkarskich. Choć zadaniem niemożliwym jest przypomnieć wszystkie te, które na to zasługują, poniżej prezentujemy nasze subiektywne zestawienia. 

 

Obejrzyj zaproponowane przez nas kompilacje, aby przypomnieć sobie najciekawsze momenty tej gorącej piłkarskiej jesieni!

 

 

 

Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: AEK Ateny - Univ. Craiova. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 