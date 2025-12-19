Gorąco w Belgii. Selekcjoner reprezentacji staje po stronie zwolnionego trenera

Hayen został zwolniony 8 grudnia po tym, jak Club Brugge przegrał z Sint-Truiden 2:3 i spadł na trzecie miejsce w lidze belgijskiej. Nastąpiło to około 48 godzin przed spotkaniem z Arsenalem w Lidze Mistrzów. "Kanonierzy" wygrali 3:0.





Hayen z Club Brugge zdobył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Belgii.

- To niezrozumiałe i niesprawiedliwe, a przede wszystkim nielogiczne, żeby zwalniać menedżera, który osiągnął wielkie rzeczy i sprawił, że jego drużyna grała dobrze i uzyskiwała dobre wyniki. Potrzebujemy belgijskich menedżerów, takich jak Hayen. Jednak nie jestem prezesem klubu. W moim przypadku to kwestia solidarności z innym trenerem. Nie podoba mi się, gdy po prostu się ich wymienia – oznajmił Garcia na czwartkowej konferencji prasowej.

Belgijski Związek Piłki Nożnej (KBV) szybko zareagował, aby uniknąć potencjalnego konfliktu z Club Brugge.

- Powtarzamy, że taka decyzja należy wyłącznie do zainteresowanych stron. To wewnętrzna sprawa klubu. Należy skupić się na własnych działaniach i ambicjach – powiedział rzecznik KBV David Steegen.

ST, PAP