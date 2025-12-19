Hiszpanie ujawnili, co szatnia Barcelony myśli o Szczęsnym. Nie do wiary

Hubert PawlikPiłka nożna

Wojciech Szczęsny po całkiem niezłym okresie w bramce wrócił do roli rezerwowego w Barcelonie. Mimo to wciąż wzbudza spore zainteresowanie hiszpańskich mediów. Obszernie rozpisał się teraz o nim dziennik "Mundo Deportivo".

Piłkarz w stroju bramkarskim wykonuje ćwiczenie rozciągające na boisku piłkarskim
fot. PAP/EPA
Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelony

"Marcus Rashford zyskał szacunek szatni, podobnie jak charyzmatyczny Tek, którego wszyscy znają jako Wojciecha Szczęsnego, drugiego bramkarza Barcelony" - przekazano. I dodano: "Kiedy Tek przemawia, wszyscy słuchają, i to nie tylko ze względu na jego doświadczenie i fakt, że przeżył tysiąc żyć - to dlatego, że jego słowa emanują rozsądkiem i dbają o równowagę drużyny".

 

ZOBACZ TAKŻE: To naprawdę się dzieje! Mioduski oddaje zarządzanie Legią. Znamy nazwisko

 

Dziennikarze zaznaczają, że nie może być w tym przypadku, że Szczęsny jest słuchany i oklaskiwany przez pozostałych kolegów, gdyż piłkarską szatnię trudno oszukać.

 

"Tek rozumie, że Joan Garcia jest pierwszym bramkarzem Barcelony, po prostu najlepszym, i docenia jego klasę. A co ważniejsze - to, co wnosi do drużyny na każdym poziomie. Tek dał Barcelonie historię odrodzenia i zasłużył na miejsce drugiego bramkarza" - podkreślono.

 

Na koniec zwrócono uwagę, że Hansi Flick zaskoczył podczas ostatniego spotkania w Pucharze Króla, kiedy pozwolić wystąpić Marcowi-Andre ter Stegenowi aniżeli Szczęsnemu. Z tego powodu rozczarowane miały być władze klubu, które oczekiwały, że Niemiec usiądzie na ławce i tym samym zrozumie, że w styczniu musi znaleźć nowego pracodawcę. 

 

Mimo to dziennikarze są przekonani, że hierarchia jest klarowna i to Polak jest "dwójką". "Barca ma najlepszego bramkarza w teraźniejszości i na przyszłość (Joana Garcię - red.). Zaburzenie tej równowagi to zły wybór i niedopuszczalne ryzyko" - czytamy. 

Przejdź na Polsatsport.pl
FC BARCELONAHISZPANIALALIGAPIŁKA NOŻNAWOJCIECH SZCZĘSNY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps 4:0. Gol Wahana Biczachcziana
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 