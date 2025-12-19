Hiszpanie ujawnili, co szatnia Barcelony myśli o Szczęsnym. Nie do wiary

"Marcus Rashford zyskał szacunek szatni, podobnie jak charyzmatyczny Tek, którego wszyscy znają jako Wojciecha Szczęsnego, drugiego bramkarza Barcelony" - przekazano. I dodano: "Kiedy Tek przemawia, wszyscy słuchają, i to nie tylko ze względu na jego doświadczenie i fakt, że przeżył tysiąc żyć - to dlatego, że jego słowa emanują rozsądkiem i dbają o równowagę drużyny".

Dziennikarze zaznaczają, że nie może być w tym przypadku, że Szczęsny jest słuchany i oklaskiwany przez pozostałych kolegów, gdyż piłkarską szatnię trudno oszukać.

"Tek rozumie, że Joan Garcia jest pierwszym bramkarzem Barcelony, po prostu najlepszym, i docenia jego klasę. A co ważniejsze - to, co wnosi do drużyny na każdym poziomie. Tek dał Barcelonie historię odrodzenia i zasłużył na miejsce drugiego bramkarza" - podkreślono.

Na koniec zwrócono uwagę, że Hansi Flick zaskoczył podczas ostatniego spotkania w Pucharze Króla, kiedy pozwolić wystąpić Marcowi-Andre ter Stegenowi aniżeli Szczęsnemu. Z tego powodu rozczarowane miały być władze klubu, które oczekiwały, że Niemiec usiądzie na ławce i tym samym zrozumie, że w styczniu musi znaleźć nowego pracodawcę.

Mimo to dziennikarze są przekonani, że hierarchia jest klarowna i to Polak jest "dwójką". "Barca ma najlepszego bramkarza w teraźniejszości i na przyszłość (Joana Garcię - red.). Zaburzenie tej równowagi to zły wybór i niedopuszczalne ryzyko" - czytamy.