Jagiellonia Białystok ma dużą motywację, by osiągnąć podobny wynik, jak przed rokiem, kiedy doszła do ćwierćfinału LK. Tegoroczne zmagania fazy ligowej rozpoczęła udanie - od zwycięstwa 1:0 z Hamrun Spartans po golu Jesusa Imaza. Następnie była bliska sensacji i pokonania rewelacji Ligue 1 RC Strasbourga. Finalnie mecz zakończył się remisem 1:1.

Kolejne spotkanie piłkarzy Adriana Siemieńca to wyjazd Macedonii. Niewiele brakło do wpadki, natomiast w 10. minucie doliczonego czasu gry Sergio Lozano uratował drużynie cenny punkt. Pod koniec listopada Jagiellonia pokonała u siebie fiński KuPS po golu Afimico Pululu. Przed tygodniem poległa za to u siebie z Rayo Vallecano 1:2, a w czwartek bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z AZ Alkmaar.

Jagiellonia Białystok w Lidze Konferencji. Wyniki i skróty meczów:

2 października: Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans 1:0

23 października: RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok 1:1

6 listopada: Shkendija - Jagiellonia Białystok 1:1

27 listopada: Jagiellonia Białystok - KuPS 1:0

11 grudnia: Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano 1:2

18 grudnia: AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok 0:0