Jagiellonia Białystok w Lidze Konferencji. Wyniki i skróty meczów

Hubert PawlikPiłka nożna

Jagiellonia Białystok awansowała do 1/16 finału Ligi Konferencji. Finalnie w sześciu meczach zdobyła dziewięć punktów i uplasowała się na 17. miejscu. Oto podsumowanie i skróty wszystkich spotkań.

Drużyna piłkarska pozuje do zdjęcia na boisku piłkarskim.
fot. Cyfrasport
Jagiellonia Białystok podczas fazy ligowej LK

Jagiellonia Białystok ma dużą motywację, by osiągnąć podobny wynik, jak przed rokiem, kiedy doszła do ćwierćfinału LK. Tegoroczne zmagania fazy ligowej rozpoczęła udanie - od zwycięstwa 1:0 z Hamrun Spartans po golu Jesusa Imaza. Następnie była bliska sensacji i pokonania rewelacji Ligue 1 RC Strasbourga. Finalnie mecz zakończył się remisem 1:1.

 

Kolejne spotkanie piłkarzy Adriana Siemieńca to wyjazd Macedonii. Niewiele brakło do wpadki, natomiast w 10. minucie doliczonego czasu gry Sergio Lozano uratował drużynie cenny punkt. Pod koniec listopada Jagiellonia pokonała u siebie fiński KuPS po golu Afimico Pululu. Przed tygodniem poległa za to u siebie z Rayo Vallecano 1:2, a w czwartek bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z AZ Alkmaar.

Jagiellonia Białystok w Lidze Konferencji. Wyniki i skróty meczów:

2 października: Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans 1:0

 

23 października: RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok 1:1

 

6 listopada: Shkendija - Jagiellonia Białystok 1:1

 

27 listopada: Jagiellonia Białystok - KuPS 1:0

 

11 grudnia: Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano 1:2

 

18 grudnia: AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok 0:0

ADRIAN SIEMIENIECJAGIELLONIA BIAŁYSTOKLIGA KONFEDERACJI EUROPYLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
