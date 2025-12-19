Kiedy następne mecze polskich klubów w Lidze Konferencji? Terminarz Ligi Konferencji

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Faza ligowa Ligi Konferencji UEFA dobiegła końca. Do fazy pucharowej awansowały trzy z czterech polskich klubów - tylko Legia Warszawa zakończyła już udział w rozgrywkach. Kiedy następne mecze polskich drużyn? Sprawdź terminarz.

Drużyna piłkarska w czerwono-niebieskich strojach pozuje do zdjęcia na boisku, świętując zwycięstwo przed trybunami pełnymi kibiców.
fot. PAP/EPA
Faza ligowa Ligi Konferencji składała się z sześciu kolejek. Po ich zakończeniu powstała zbiorcza tabela, która określiła dalszy przebieg rywalizacji. Drużyny z miejsc 1-8 automatycznie awansowały do 1/8 finału. Te z pozycji 9-24 będą natomiast musiały rozegrać dodatkowy dwumecz w play-offach (1/16 finału).

 

Spośród polskich drużyn tylko Raków Częstochowa (2. miejsce) znalazł się w tej pierwszej grupie. To oznacza, że "Medaliki" są pewne gry w 1/8 finału. Lech Poznań (11. miejsce) i Jagiellonia Białystok (17. miejsce) będą natomiast musiały wywalczyć sobie udział w tej fazie. Legia Warszawa odpadła natomiast z rywalizacji.

Znamy już terminarz fazy pucharowej Ligi Konferencji. Mecze 1/16 finału zaplanowano na 19 i 26 lutego. Wtedy zagrają między innymi Lech i Jagiellonia.


Losowanie par w play-offach odbędzie się natomiast 16 stycznia.


Raków do gry w Lidze Konferencji wróci niemal miesiąc później. Mecze 1/8 finału odbędą się bowiem 12 i 19 marca. Losowanie zaplanowano natomiast na 27 lutego.

EKSTRAKLASALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
