KMŚ: Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Zawiercianie rywalizowali w grupie A, w której zmierzyli się odpowiednio z Volei Renata, Al-Rayyan oraz Praia Clube. Podopieczni Michała Winiarskiego nie mieli większych problemów i zajęli pierwsze miejsce z kompletem zwycięstw.

Z kolei Osaka Bluteon zmierzyła się w grupie B z Sada Cruzeiro, Sir Safety Perugia oraz Swehly. Jak można było się spodziewać, ekipa z Japonii uległa gigantowi z Włoch, chociaż dopiero po tie-breaku. Dwa pozostałe mecze zakończyła zwycięstwem, co pozwoliło jej zająć drugie miejsce.

ZOBACZ TAKŻE: Trener Jastrzębskiego Węgla mówi o tym wprost. Rywale mogą zacząć się bać

Stawką sobotniego starcia będzie finał tegorocznych KMŚ w Brazylii. W drugim półfinale Sir Safety Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie zagra z Volei Renata. W obu przypadkach zdecydowanymi faworytami są drużyny ze Starego Kontynentu.

"Jurajscy Rycerze" walczą, aby zostać pierwszym polskim zespołem, który sięgnie po zwycięstwo w tych rozgrywkach. Dotychczas PGE Skra Bełchatów wywalczyła dwa srebrne i jeden brązowy medal, natomiast Jastrzębski Węgiel sięgnął po srebro. W swoim czasu z udziału w tych zmaganiach rezygnowała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która jako trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów z rzędu miałaby z pewnością duże szanse na powodzenie.

Gdzie obejrzeć mecz Warta Zawiercie - Osaka Bluteon? O której godzinie?

Transmisja mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon od godz. 19:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport