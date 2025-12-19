Komunikat Rakowa ws. odejścia Papszuna. Tak go podsumowali

Rozstanie Papszuna z Rakowem nie było na pewno usłane różami. Sam fakt, że doświadczony szkoleniowiec zapragnął przenosin do Legii w połowie sezonu było już problematyczne dla czerwono-niebieskich. Włodarze klubu z Limanowskiego nie chcieli lekką ręką oddawać 51-latka, więc negocjacje ws. porozumienia z Legią nieco przeciągały się.

Ostatecznie udało się dojść do porozumienia i Papszun tuż po ostatnim meczu Rakowa w tym roku kalendarzowym może oficjalnie ogłosić się szkoleniowcem Legii Warszawa.

RKS poinformował za pośrednictwem swojej strony internetowej o odejściu Papszuna, jednocześnie dziękując mu za dwa udane okresy pracy. Pierwszy z nich miał miejsce w latach 2016-2023 i był okraszony zdobyciem dwóch Pucharów Polski, dwóch Superpucharów Polski oraz mistrzostwem Polski. Do tego należy dodać awanse z drugiej do pierwszej ligi oraz z pierwszej ligi do PKO BP Ekstraklasy plus dwa wicemistrzostwa kraju.

Częstochowski klub wspomniał o wszystkich wspomnianych dokonaniach Papszuna w tym czasie, jak i podkreślił, że po jego powrocie do Rakowa w 2024 roku udało mu się sięgnąć po trzecie wicemistrzostwo kraju, natomiast w obecnej kampanii zostawia drużynę z awansem do ćwierćfinału Pucharu Polski oraz 1/8 finału Ligi Konferencji, a także na czwartym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy z zaledwie punktem straty do lidera.

Dzięki temu Raków na wiosnę - już z nowym trenerem, będzie mógł rywalizować na trzech frontach i powalczyć o najwyższe cele. Nazwisko następcy Papszuna poznamy niebawem.

Ponadto "Medaliki" przypomniały okazały bilans Papszuna w Rakowie, który wynosi 355 meczów, 205 zwycięstw, 77 remisów i tylko 73 porażki.

