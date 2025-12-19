Drużyna z Wielkopolski świetnie rozpoczęła europejską kampanię, wygrywając przed własną publicznością 4:1 z Rapidem Wiedeń. Tak wysokie zwycięstwo było uznawane za lekkie, pozytywne zaskoczenie. Pod koniec października poznaniacy ponownie zadziwili wszystkich, jednak tym razem w negatywnym tego słowa znaczeniu, przegrywając na wyjeździe 1:2 z gibraltarskim Lincolnem.





Listopad również nie rozpoczął się łaskawie dla podopiecznych Frederiksena. Lech w starciu z hiszpańskim Rayo Vallecano prowadził 2:0, by ostatecznie przegrać 2:3. Na dobre tory wrócili trzy tygodnie później. "Kolejorz" odniósł wyczekiwane, w Europie, zwycięstwo w domowej konfrontacji z FC Lausanne-Sport, wygrywając 2:0.





Zwycięstwo ze Szwajcarami mocno przybliżyło Lecha do grania choćby w 1/16 finału rozgrywek. W ostatnich dwóch meczach "Lechici" mierzyli się z niemieckim Mainz i czeską Sigmą Ołomuniec. Przeciwko ekipie, w której występuje Kacper Potulski, poznaniacy wyglądali całkiem nieźle i ostatecznie zdołali zremisować z rywalem 1:1. W finałowym starciu fazy ligowej Lech, po dublecie Ishaka, pokonał Sigmę Ołomuniec 2:1.





10 punktów, 11. miejsce oznacza awans do 1/16 finału Ligi Konferencji. Na tym etapie rywalem poznańskiej drużyny będzie albo KuPS, albo Shkendija.

Lech Poznań w Lidze Konferencji. Wyniki i skróty meczów:

2 października: Lech Poznań – Rapid Wiedeń 4:1

23 października: Lincoln Red Imps – Lech Poznań 2:1





6 listopada: Rayo Vallecano – Lech Poznań 3:2





27 listopada: Lech Poznań – FC Lausanne-Sport 2:0





11 grudnia: Lech Poznań – Mainz 1:1





18 grudnia: Sigma Ołomuniec – Lech Poznań 1:2

Polsat Sport