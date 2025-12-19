Legia Warszawa w Lidze Konferencji. Wyniki i skróty meczów
Legia Warszawa zakończyła fazę ligową Ligi Konferencji na 28. miejscu w tabeli, co nie dało awansu choćby do 1/16 finału. Piłkarze stołecznej ekipy zdobyli łącznie 6 punktów. Oto podsumowanie i skróty wszystkich spotkań.
Legia Warszawa - Samsunspor. Skrót meczu
Szachtar Donieck - Legia Warszawa. Skrót meczu
Celje - Legia Warszawa. Skrót meczu
Legia Warszawa - Sparta Praga. Skrót meczu
Noah - Legia Warszawa. Skrót meczu
Legia Warszawa - Lincoln Red Imps. Skrót meczu
Warszawiacy granie w Lidze Konferencji rozpoczęli od domowej porażki 0:1 z tureckim Samsunsporem. W drugiej kolejce Legia dość niespodziewanie, po pięknych trafieniach Rafała Augustyniaka, zdołała pokonać Szachtar Donieck. Jak się później okazało, był to jeden z nielicznych pozytywów w tej europejskiej kampanii.
W listopadzie "Legioniści" polegli w wyjazdowej konfrontacji ze słoweńskim Celje, przegrywając 1:2, mimo prowadzenia do przerwy. Wyższość rywala stołeczna ekipa musiała uznać także w domowym starciu ze Spartą Praga. Czesi wygrali 1:0 i sytuacja podopiecznych Inakiego Astiza stawała się coraz bardziej skomplikowana.
Przysłowiowym gwoździem do trumny był mecz z armeńskim Noah. Powtórzył się scenariusz z konfrontacji z Celje - warszawiacy objęli prowadzenie, ale ostatecznie przegrali 1:2. Na zakończenie fazy ligowej Legia wygrała 4:1 z gibraltarskim Lincolnem, ale to zwycięstwo nie sprawiło, że tę kampanię można rozpatrywać pozytywnie.
Warszawska drużyna z dorobkiem 6 punktów zajęła 28. miejsce w tabeli i zakończyła swój udział w tegorocznej Lidze Konferencji na etapie fazy ligowej.
Legia Warszawa w Lidze Konferencji. Wyniki i skróty meczów:
2 października: Legia Warszawa – Samsunspor 0:1
23 października: Szachtar Donieck – Legia Warszawa 1:2
6 listopada: NK Celje – Legia Warszawa 2:1
27 listopada: Legia Warszawa – Sparta Praga 0:1
18 grudnia: Legia – Lincoln Red Imps 4:1