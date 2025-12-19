Warszawiacy granie w Lidze Konferencji rozpoczęli od domowej porażki 0:1 z tureckim Samsunsporem. W drugiej kolejce Legia dość niespodziewanie, po pięknych trafieniach Rafała Augustyniaka, zdołała pokonać Szachtar Donieck. Jak się później okazało, był to jeden z nielicznych pozytywów w tej europejskiej kampanii.





W listopadzie "Legioniści" polegli w wyjazdowej konfrontacji ze słoweńskim Celje, przegrywając 1:2, mimo prowadzenia do przerwy. Wyższość rywala stołeczna ekipa musiała uznać także w domowym starciu ze Spartą Praga. Czesi wygrali 1:0 i sytuacja podopiecznych Inakiego Astiza stawała się coraz bardziej skomplikowana.

Przysłowiowym gwoździem do trumny był mecz z armeńskim Noah. Powtórzył się scenariusz z konfrontacji z Celje - warszawiacy objęli prowadzenie, ale ostatecznie przegrali 1:2. Na zakończenie fazy ligowej Legia wygrała 4:1 z gibraltarskim Lincolnem, ale to zwycięstwo nie sprawiło, że tę kampanię można rozpatrywać pozytywnie.





Warszawska drużyna z dorobkiem 6 punktów zajęła 28. miejsce w tabeli i zakończyła swój udział w tegorocznej Lidze Konferencji na etapie fazy ligowej.

Legia Warszawa w Lidze Konferencji. Wyniki i skróty meczów:

2 października: Legia Warszawa – Samsunspor 0:1





23 października: Szachtar Donieck – Legia Warszawa 1:2





6 listopada: NK Celje – Legia Warszawa 2:1





27 listopada: Legia Warszawa – Sparta Praga 0:1





11 grudnia: Noah – Legia 2:1





18 grudnia: Legia – Lincoln Red Imps 4:1

