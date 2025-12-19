Marek Papszun trenerem Legii Warszawa

O możliwym przejściu Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa w polskich mediach mówiło się już od dłuższego czasu. Doniesienia pod koniec listopada potwierdził nawet sam zainteresowany podczas konferencji prasowej przed meczem Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń w Lidze Konferencji.

- Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii - powiedział szkoleniowiec "Medalików" na spotkaniu z dziennikarzami.

Kibice stołecznej ekipy musieli jednak długo czekać na przyjście Papszuna do Legii. Inaki Astiz, który po zwolnieniu Edwarda Iordanescu był tymczasowym pierwszym trenerem "Wojskowych", prowadził ich aż w dziesięciu spotkaniach.

Sprawa transferu Papszuna oficjalnie zakończyła się w piątek 19 grudnia. Wtedy w mediach społecznościowych stołecznego klubu pojawił się oficjalny komunikat.

"Marek Papszun od dnia 19 grudnia obejmuje funkcję trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa. Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu rozgrywkowego 2027/28. W najbliższych dniach Marek Papszun skompletuje i przedstawi sztab szkoleniowy. Treningi z pierwszym zespołem rozpoczną się 5 stycznia, a 10 stycznia drużyna wyjedzie do andaluzyjskiej miejscowości Mijas na obóz przygotowawczy przed rundą wiosenną" - napisano.

Teraz doświadczony polski trener będzie musiał zmierzyć się ze sporym problemem. Warszawski klub znajduje się bowiem w sporym kryzysie. Wystarczy wspomnieć, że Legia pożegnała się już z grą w Lidze Konferencji i Pucharze Polski, a w tabeli PKO BP Ekstraklasy plasuje się w strefie spadkowej.

Głos w sprawie "transferu" Marka Papszuna zabrał również Dariusz Mioduski - prezes Legii. Przekazał jednocześnie, że od początku stycznia całościowym zarządzaniem klubem zajmować się będzie Marcin Herra.

"Cieszę się, że trener Marek Papszun będzie z nami i wkrótce rozpocznie pracę z drużyną. Doprowadzenie tego procesu do końca wymagało dużej determinacji obu stron i jest wyrazem naszego zaufania do kompetencji, doświadczenia i charakteru trenera. Jednocześnie od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herra i wierzę, że wspólnie z trenerem, w pełni wykorzystają stworzone warunki i potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe" - powiedział, cytowany w komunikacie.

Do tych słów odniósł się także sam Herra.

"Legia Warszawa jest dużą i złożoną organizacją, której sercem jest piłka nożna. Przejęcie pełnego zarządzania klubem to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Obecnie najważniejsze jest przygotowanie zespołu do rundy wiosennej, a następnie odwrócenie sytuacji sportowej i osiąganie wymaganych wyników" - stwierdził.

Papszun prowadził Raków od kwietnia 2016 roku do czerwca 2023 roku, a następnie od lipca 2024 aż do teraz. Pod jego batutą piłkarze klubu spod Jasnej Góry awansowali z drugiej ligi do Ekstraklasy. 51-latek poprowadził Raków do mistrzostwa Polski (2022/2023), dwóch Pucharów Polski (2020/2021, 2021/2022) i dwóch Superpucharów Polski (2021/2022, 2022/2023).

AA, Polsat Sport