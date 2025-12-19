Nie żyje legenda wyścigów. Tragiczny wypadek, zginęły też jego dzieci

W czwartek prywatny odrzutowiec Biffle'a wzbił się w powietrze z lotniska w Statesville i rozpoczął lot w stronę Florydy. Po kilku minutach, z powodu złych warunków atmosferycznych, pilot podjął jednak decyzję o powrocie do portu.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje były selekcjoner. Dał się we znaki polskiej reprezentacji



Zamiast bezpiecznie wylądować, maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Do katastrofy doszło po 26 minutach od startu.



W wypadku zginęło siedem osób. Jedną z ofiar jest Biffle. Oprócz niego życie stracili także jego żona Cristina oraz dzieci Ryder i Emma.



55-letni Biffle był legendą amerykańskiej serii wyścigowej NASCAR. W czasie swojej kariery wygrał 19 wyścigów Cup Series.