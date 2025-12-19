Sezon PlusLigi trwa w najlepsze. Przed startem rozgrywek eksperci typowali, że Warta powalczy o czołowe lokaty w siatkarskiej ekstraklasie.

ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Słynna siatkarka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)

Siatkarze klubu z Zawiercia mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie - swoich rodzin czy partnerek.

Z kim związani są zawodnicy Aluronu?

Partnerki siatkarzy Aluron CMC Warty Zawiercie:

Oto partnerki siatkarzy Aluron CMC Warty Zawiercie. Z kim są związani? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport