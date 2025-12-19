Oto potencjalni rywale polskich drużyn w Lidze Konferencji! Niesamowite, co się może zdarzyć

Z grona przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy tylko Legia Warszawa nie zdołała przebrnąć przez fazę ligową. Dla klubu, który w poprzedniej edycji dotarł do ćwierćfinału i potrafił pokonać u siebie Betis oraz na wyjeździe Chelsea, czyli dwójkę finalistów, to gigantyczne rozczarowanie.

Na wiosnę ujrzymy jednak aż trzy polskie drużyny, co stanowi absolutny rekord w dziejach naszej rodzimej piłki. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają w 1/16 finału, natomiast Raków jako wicelider tabeli uzyskał automatyczny awans do 1/8 finału.

16 stycznia odbędzie się losowanie pierwszej rundy fazy pucharowej. Zasady są proste, bo zespoły z poszczególnych miejsc mają przypisanych rywali z konkretnych lokat. I tak oto Lech, który zajął jedenastą pozycję znalazł się w parze z dwunastym Samsunsporem. Do obu tych drużyn zostaną dokooptowani przeciwnicy z miejsc 21-22, czyli KuPS lub Shkendija. Łut szczęścia zadecyduje, czy mistrzowie Polski zagrają z Finami lub Macedończykami, ale w obu przypadkach będą zdecydowanym faworytem.

O wiele trudniej wygląda drabinka "Kolejorza" w przypadku awansu do 1/8 finału. Tam już czekają rozstawione Rayo Vallecano i Szachtar Donieck.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy następne mecze polskich klubów w Lidze Konferencji? Terminarz Ligi Konferencji

Jagiellonia po fazie ligowej znalazła się na siedemnastej lokacie i widnieje w parze z osiemnastą Omonią Nikozja. Ich adwersarzami będą Rijeka lub Fiorentina, czyli ekipy z miejsc 16-17. Ci drudzy to dwukrotni finaliści Ligi Konferencji, ale w tym sezonie znajdują się w strasznym kryzysie, czego dowodem ostatnie miejsce w Serie A.

A na kogo białostocczanie mogą trafić w przypadku awansu do 1/8 finału? Tam czekają już Strasbourg lub... Raków Częstochowa! Może zatem dojść do polsko-polskiego starcia o ćwierćfinał Ligi Konferencji! Podopieczni już nie Marka Papszuna razem z innymi siedmioma najlepszymi ekipami zapewnili sobie rozstawienie i czekają na przeciwnika. Poznają go 27 lutego, kiedy odbędzie się losowanie.

Mecze 1/16 finału zostały zaplanowane na 19 i 26 lutego (rewanże), natomiast spotkania 1/8 finału odbędą się 12 i 19 marca (rewanże). Gospodarzem finału, który już 27 maja, jest Lipsk.

Polsat Sport