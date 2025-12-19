PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Siatkówka

PGE Projekt Warszawa kontra PGE GiEK Skra Bełchatów to spotkanie 13. kolejki PlusLigi. Jaki był wynik meczu PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów? Kto wygrał mecz PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów?

Siatkarze PGE Projekt Warszawa w białych strojach podczas meczu, jeden z zawodników pokazuje palcem w górę.
fot.
PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

W poprzednim sezonie Skra i Projekt rywalizowały ze sobą czterokrotnie. W rundzie zasadniczej PlusLigi warszawianie wygrali u siebie 3:2 oraz na wyjeździe 3:1. Z kolei w ćwierćfinale play-off pokonali bełchatowian u siebie 3:0 oraz 3:2 na ich parkiecie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trener Jastrzębskiego Węgla mówi o tym wprost. Rywale mogą zacząć się bać

 

Skra i Projekt walczą o 10. zwycięstwo w tym sezonie. Oba zespoły plasują się w ligowej czołówce

PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów, poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mateusz Bieniek: Zależy nam na tym, żeby wygrać grupę i fajnie, że ten mecz jest o coś
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 