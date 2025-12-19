W poprzednim sezonie Skra i Projekt rywalizowały ze sobą czterokrotnie. W rundzie zasadniczej PlusLigi warszawianie wygrali u siebie 3:2 oraz na wyjeździe 3:1. Z kolei w ćwierćfinale play-off pokonali bełchatowian u siebie 3:0 oraz 3:2 na ich parkiecie.

Skra i Projekt walczą o 10. zwycięstwo w tym sezonie. Oba zespoły plasują się w ligowej czołówce

PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

KP, Polsat Sport