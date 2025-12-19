Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Wyniki i skróty meczów

Hubert PawlikPiłka nożna

Raków Częstochowa zakończył zmagania w fazie ligowej Ligi Konferencji na drugim miejscu w tabeli, tuż za RC Strasbourg. Piłkarze Marka Papszuna nie przegrali żadnego meczu i zdobyli łącznie 16 punktów. Oto podsumowanie i skróty wszystkich spotkań.

Piłkarze w czerwonych strojach świętują gola na boisku piłkarskim, na trybunach zgromadzeni kibice.
fot. Cyfrasport
Raków Częstochowa podczas Ligi Konferencji

Raków Częstochowa rozpoczął zmagania w fazie ligowej od zwycięstwa z rumuńską Universitateą Craiovą 2:0 po bramkach Tomasza Pieńki oraz Oskara Repki. Parę tygodni później piłkarze Marka Papszuna polecieli na mecz do Ołomuńca z tamtejszą Sigmą. Choć przegrywali po golu Jana Krala, to w ostatnich minutach remis uratował Stratos Svarnas.

 

Na początku listopada Raków rozegrał trzecie starcie ze Spartą Praga - zakończyło się ono bezbramkowym remisem. Pod koniec miesiąca częstochowski zespół zmierzył się u siebie z Rapidem Wiedeń.

 

To właśnie przed tym spotkaniem Marek Papszun wypowiedział słynne już słowa: "Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem Legii". Mimo to Raków pewnie wygrał 4:1 po hat-tricku Lamine'a Diaby'ego-Fadigi oraz golu Jonatana Brauta Brunesa.

 

Ostatnie dwa starcia odbyły się w grudniu. Najpierw Raków skromnie pokonał u siebie bośniacki Żrinjski po bramce Brunesa, który wykorzystał rzut karny. Natomiast w czwartek na zakończenie zespół zwyciężył z Omonią Nikozja po trafieniu Oskara Repki.

Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Wyniki i skróty meczów:

2 października: Raków Częstochowa - Universitatea Craiova 2:0

 

23 października: Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa 1:1

 

6 listopada: Sparta Praga - Raków Częstochowa 0:0

 

27 listopada: Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń 4:1

 

11 grudnia: Raków Częstochowa - Żrinjski 1:0

 

18 grudnia: Omonia Nikozja - Raków Częstochowa 0:1

