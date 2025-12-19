Siemieniec wprost o czerwonej kartce dla Pululu. "Dyskusyjna, wręcz kontrowersyjna"

Jagiellonia zakończyła fazę ligową Ligi Konferencji na 17. miejscu z dorobkiem dziewięciu punktów. Jej przeciwnikiem w barażu o 1/8 finału rozgrywek będzie albo Fiorentina, albo chorwacki HNK Rijeka.





- Cieszymy się z tego remisu, ale mimo tej radości lekki niedosyt jest. Pomijając mecz i jego scenariusz, uważam, że przy grze po jedenastu moglibyśmy wygrać to spotkanie - skomentował Siemieniec.

Przyznał, że duży wpływ na przebieg meczu w ostatniej jego fazie miała właśnie czerwona kartka.

- Dla mnie była ona bardzo dyskusyjna, powiedziałbym wręcz kontrowersyjna. Widziałem tę sytuację. Nie ma co ukrywać, że grając na takim terenie w dziesięciu przez dłuższy czas trudno jest być konkurencyjnym, stwarzać sobie sytuacje - zauważył trener Jagiellonii.

Chwalił swój zespół za grę w defensywie, mówił o poświęceniu i determinacji zawodników.

- To cieszy, bo nie przypominam sobie czystych sytuacji, do których dopuściliśmy przeciwnika, a na pewno nie było ich sporo. Dobrze broniliśmy, byliśmy skonsolidowani i konsekwentni w działaniu - analizował szkoleniowiec.

Przypomniał, że mecz w Alkmaar był dla Jagiellonii 30. spotkaniem w europejskich pucharach w ciągu półtora roku. - To ogromny bagaż doświadczeń - podkreślił.

- Mierzymy się z drużynami o wysokim potencjale. Pokazuje to nam kierunek, bardzo nas rozwija, a analiza daje nowe wnioski. Część rzeczy możemy wdrożyć, a część niestety wynika z możliwości klubu, budżetu, pozyskiwania konkretnych piłkarzy - dodał.

Podsumowując cały rok powiedział, że to okres dobrych wyników. Jagiellonia wciąż gra w LK, w ekstraklasie zajmuje po pierwszej części rozgrywek trzecie miejsce i ma jeden mecz zaległy.

- Poprzedni sezon to ćwierćfinał Ligi Konferencji, brązowy medal mistrzostw Polski, Superpuchar... Świetny rok dla klubu, dla tej drużyny, też dla mnie indywidualnie. Bardzo wymagający, ale też owocny. Świetny też rok dla kibiców - zakończył Siemieniec.

PAP