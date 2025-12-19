Tak przywitali Papszuna w Legii. "Chcieliśmy, by ten dzień nastąpił"

O możliwym przejściu Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa w polskich mediach mówiło się już od dłuższego czasu. Doniesienia pod koniec listopada potwierdził nawet sam zainteresowany podczas konferencji prasowej przed meczem Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń w Lidze Konferencji.

ZOBACZ TAKŻE: Marek Papszun zabrał głos po objęciu Legii Warszawa. "Wzruszony"



- Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii - powiedział szkoleniowiec "Medalików" na spotkaniu z dziennikarzami.



Saga dobiegła końca 19 grudnia. Tego dnia Legia oficjalnie poinformowała o zatrudnieniu Papszuna. Kilka godzin później odbyła się natomiast konferencja prasowa z udziałem szkoleniowca, a także wiceprezesa zarządzającego Marcina Herry.



- Najważniejszą rzeczą związaną z naszym spotkaniem jest przywitanie pana Marka Papszuna, który od dziś jest szkoleniowcem pierwszego zespołu Legii Warszawa. Bardzo dziękujemy, bo to wymagało od wszystkich pełnego zdecydowania. Pion sportowy, przy pełnym wsparciu właściciela, przy pełnym porozumieniu zarządu. Wszyscy razem chcieliśmy, by ten dzień nastąpił - powiedział Herra.



Następnie działacz Legii zwrócił się bezpośrednio do Papszuna.



- Chcę podziękować panu trenerowi, bo jeszcze w czwartek wieczorem był mecz Rakowa. Szkoleniowiec przyleciał z Cypru, a następnie przyjechał prosto z samolotu na Legię - podkreślił wiceprezes.



- Jesteśmy przekonani, że od dziś każdy dzień to praca. Nie czas na słowa, tylko na działanie - zakończył Marcin Herra.