To naprawdę się dzieje! Mioduski oddaje zarządzanie Legią. Znamy nazwisko

18 grudnia Legia rozegrała ostatni mecz w kończącym się roku. W szóstej kolejce Ligi Konferencji UEFA stołeczni ograli 4:1 Lincoln Red Imps. Zwycięstwo z Gibraltarczykami nie mogło już jednak uratować "Wojskowych", którzy tak czy inaczej nie mieli szans na awans do fazy pucharowej.

Teraz piłkarze rozjadą się na urlopy, ale nie znaczy to, że stadion przy Łazienkowskiej zapadnie w sen zimowy. Wręcz przeciwnie. Zaledwie dzień po ostatnim meczu ogłoszono dwie ważny zmiany.



Przede wszystkim - Legia oficjalnie potwierdziła osiągnięcie porozumienia i podpisanie kontraktu z Markiem Papszunem. Trener związał się z warszawskim klubem umową ważną do końca sezonu 2027/2028. W najbliższych dniach szkoleniowiec skompletuje i przedstawi swój sztab. Treningi z pierwszym zespołem rozpoczną się 5 stycznia, a 10 stycznia drużyna wyjedzie do andaluzyjskiej miejscowości Mijas na obóz przygotowawczy przed rundą wiosenną.



Po drugie doszło do istotnej roszady w gabinetach. Jak czytamy w oświadczeniu:



"Z końcem roku z Zarządu odejdzie Jarosław Jurczak, dotychczasowy wiceprezes nadzorujący dział finansów, prawny i administracyjny, który po dwunastu latach pracy w klubie będzie kontynuował działalność obejmując funkcję w strukturach właścicielskich. Tym samym od 1 stycznia 2026 roku Zarząd będzie dwuosobowy, a pełną odpowiedzialność za zarządzanie klubem przejmie Marcin Herra".



To oznacza, że teraz Herra, a nie Mioduski będzie odpowiadał za całościowe funkcjonowanie Legii. Właściciel skomentował swoją decyzję na łamach oficjalnej strony internetowej klubu.



"Jednocześnie od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herrze i wierzę, że wspólnie z trenerem w pełni wykorzystają stworzone warunki i potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe" - czytamy.



Runda wiosenna PKO BP Ekstraklasy ruszy 30 stycznia. W pierwszej kolejce Legia zmierzy się u siebie z Koroną Kielce.