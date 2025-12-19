To oni walczą o koronę króla strzelców! Zobacz gole najskuteczniejszych graczy Ligi Konferencji
Faza ligowa Ligi Konferencji UEFA sezonu 2025/2026 dobiegła końca. Za nami sześć kolejek, w trakcie których rozegrano 108 meczów. W poniższym tekście prezentujemy bramki trzech zawodników, którzy walczą o koroną króla strzelców.
Franko Kovacević - bramki w Lidze Konferencji
Nardin Mulahusejnović - bramki w Lidze Konferencji
Mikael Ishak - bramki w Lidze Konferencji
Liga Konferencji dzieli się na dwie fazy. Za nami już faza ligowa, która trwała od października do grudnia. Złożyło się na nią sześć kolejek.
ZOBACZ TAKŻE: Co za popisy! Zobacz najlepsze gole, asysty i parady bramkarskie w Lidze Konferencji (WIDEO)
Wiosną wystartuje natomiast faza pucharowa. Odbędą się mecze 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 finału, a także finał. Mecz wieńczący rozgrywki zaplanowano na 27 maja w Lipsku.
Po sześciu kolejkach trzech zawodników może poszczycić się pięcioma bramkami na koncie. To Franko Kovacević z NK Celje, Nardin Mulahusejnović z Noah FC, a także Mikael Ishak z Lecha Poznań.
Ci trzej gracze są obecnie liderami klasyfikacji strzelców. Przed każdym z nich jeszcze długa droga, jeśli marzy o koronie. Decydująca będzie rzecz jasna faza pucharowa.
Poniżej prezentujemy kompilacje bramek Kovacevicia, Mulahusejnovicia, a także Ishaka.
Przejdź na Polsatsport.pl