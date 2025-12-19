To oni walczą o koronę króla strzelców! Zobacz gole najskuteczniejszych graczy Ligi Konferencji

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Faza ligowa Ligi Konferencji UEFA sezonu 2025/2026 dobiegła końca. Za nami sześć kolejek, w trakcie których rozegrano 108 meczów. W poniższym tekście prezentujemy bramki trzech zawodników, którzy walczą o koroną króla strzelców.

Trener piłkarski świętujący sukces na boisku.
fot. PAP/EPA
To oni walczą o koronę króla strzelców! Zobacz gole najskuteczniejszych graczy Ligi Konferencji

Liga Konferencji dzieli się na dwie fazy. Za nami już faza ligowa, która trwała od października do grudnia. Złożyło się na nią sześć kolejek. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za popisy! Zobacz najlepsze gole, asysty i parady bramkarskie w Lidze Konferencji (WIDEO)

 

Wiosną wystartuje natomiast faza pucharowa. Odbędą się mecze 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 finału, a także finał. Mecz wieńczący rozgrywki zaplanowano na 27 maja w Lipsku. 

 

Po sześciu kolejkach trzech zawodników może poszczycić się pięcioma bramkami na koncie. To Franko Kovacević z NK Celje, Nardin Mulahusejnović z Noah FC, a także Mikael Ishak z Lecha Poznań. 

 

Ci trzej gracze są obecnie liderami klasyfikacji strzelców. Przed każdym z nich jeszcze długa droga, jeśli marzy o koronie. Decydująca będzie rzecz jasna faza pucharowa. 

 

Poniżej prezentujemy kompilacje bramek Kovacevicia, Mulahusejnovicia, a także Ishaka. 

 

 

 

