Winiarski wprost przed półfinałem KMŚ. "Forma zwyżkuje"

Zawiercianie rywalizowali w grupie A, w której zmierzyli się odpowiednio z Volei Renata, Al-Rayyan oraz Praia Clube. Podopieczni Michała Winiarskiego nie mieli większych problemów i zajęli pierwsze miejsce z kompletem zwycięstw.

Z meczu na mecz "Jurajscy Rycerze" prezentują się coraz lepiej. W ostatnim spotkaniu pozwolili rywalom zdobyć zaledwie 42 punkty.

- Nie chcę mówić, że wiedziałem, że tak będzie, natomiast przeczuwałem, że pierwsze dni będą trudne i dopiero czwartego czy piątego dnia poczujemy się lepiej i przestawimy się, jeśli chodzi o czas. Myślę, że to było widać, bo wygrać w takim wymiarze oznacza, że nasza forma zwyżkuje. Mamy półfinał, mamy przed sobą bardzo ciężki mecz z zespołem, który prawie wygrał z Perugią. Jesteśmy nastawieni bojowo - zaznaczył szkoleniowiec zawiercian, Michał Winiarski.

Stawką sobotniego starcia będzie finał tegorocznych KMŚ w Brazylii. W drugim półfinale Sir Safety Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie zagra z Volei Renata Campinas. W obu przypadkach faworytami są drużyny ze Starego Kontynentu.

"Jurajscy Rycerze" walczą, aby zostać pierwszym polskim zespołem, który sięgnie po zwycięstwo w tych rozgrywkach. Dotychczas PGE Skra Bełchatów wywalczyła dwa srebrne i jeden brązowy medal, natomiast Jastrzębski Węgiel sięgnął po srebro.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon od godz. 18:50 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 18:30.

KP, Polsat Sport