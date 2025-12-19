Wyjątkowa chwila dla Arkadiusza Milika! Po... 574 dniach. "Jest jak dziecko"

Arkadiusz Milik ma szansę zagrać w sobotnim meczu ligowym z Romą - zapowiedział trener Juventusu Turyn Luciano Spalletti. Polski piłkarz, który borykał się z kontuzjami, może powrócić do gry po... 574 dniach od ostatniego występu w barwach „Starej Damy”.

Piłkarz w stroju Juventusu siedzi na murawie.
fot. Polsat Sport
Arkadiusz Milik

- Milik zostanie powołany jutro, jest jak szczęśliwe dziecko - oświadczył Spalletti. - On ma ważne cechy. Doskonale wie, jak odgrywać swoją rolę - dodał szkoleniowiec.

 

Piłkarz reprezentacji Polski po raz ostatni zagrał w barwach Juventusu 25 maja 2024 w meczu z Monzą w ostatniej kolejce sezonu 2023/24 włoskiej ekstraklasy. Dwa tygodnie później doznał kontuzji kolana w pierwszych minutach towarzyskiego spotkania z Ukrainą w Warszawie, jednego z ostatnich sprawdzianów przed mistrzostwami Europy w Niemczech. Uraz wykluczył go z gry w tym turnieju.

 

Mimo kontuzji Milik 30 kwietnia przedłużył kontrakt z „Juve” do końca czerwca 2027 roku.

 

W sobotę wieczorem Juventus zmierzy się z Romą na własnym stadionie w meczu 16. kolejki Serie A. Zespół z Turynu zajmuje w tabeli piąte miejsce, tuż za rywalem z Rzymu, do którego traci cztery punkty.

BS, PAP
