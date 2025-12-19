Znany trener jak Papszun! Wybierze sensacyjny kierunek?

W naszym kraju w ostatnich tygodniach futbolowe wieści zostały zdominowane przez sagę związaną z Markiem Papszunem, który ostatecznie 19 grudnia został oficjalnie ogłoszony szkoleniowcem Legii Warszawa. Z kolei we Francji sporo debatuje się nad przyszłością Didiera Deschampsa.

Pewne jest, że 57-letni selekcjoner tamtejszej reprezentacji rozstanie się z nią po przyszłorocznym mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Nie wiadomo jednak, kto będzie jego następnym pracodawcą. Według doniesień francuskiego Sky Sports, Deschamps miałby przenieść się do Arabii Saudyjskiej, ale nie do któregoś z klubu, lecz do drużyny narodowej.

Szejkowie są w stanie wyłożyć gigantyczne pieniądze na pokrycie kontraktu dla Deschampsa, którego długość miałaby wynieść... osiem lat! Chodzi bowiem o przygotowanie tamtejszej reprezentacji do mundialu w 2034 roku, którego gospodarzem będzie właśnie Arabia Saudyjska.

Niewykluczone, że Deschamps skusi się na taką ofertę. Co warte podkreślenia, Francuz miałby pełnić funkcję dyrektora i być odpowiedzialnym za ogólny rozwój saudyjskiego futbolu. Szczegóły kontraktu nie są znane.

Deschamps od 2012 roku jest selekcjonerem reprezentacji Francji, z którą sięgnął po mistrzostwo świata w 2018 roku, natomiast cztery lata później wywalczył srebro. Do tego należy dodać triumf w Lidze Narodów oraz wicemistrzostwo Europy. Jako trener klubowy pracował m.in. w AS Monaco, z którym dotarł do finału Ligi Mistrzów w 2004 roku oraz wygrał Puchar Ligi Francuskiej. Z Juventusem awansował do Serie A po tzw. aferze "calciopoli". Z kolei z Olympique Marsylia zdobył mistrzostwo Francji, dwa Superpuchary Francji i trzy Puchary Ligi Francuskiej. Wcześniej był znakomitym piłkarzem. Jako kapitan poprowadził "Trójkolorowych" do mistrzostwa świata i Europy. Z Marsylią wygrał Ligę Mistrzów i sięgnął po trzy mistrzostwa kraju. To samo uczynił z Juventusem, natomiast z Chelsea cieszył się ze zwycięstwa w Pucharze Anglii.

Na mundialu w 2026 roku Francuzi zagrają w grupie z Senegalem, Norwegią oraz jednym z triumfatorów baraży. Na turnieju nie zabraknie też Arabii Saudyjskiej, która znalazła się w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Wyspami Zielonego Przylądka.

