Znany trener jak Papszun! Wybierze sensacyjny kierunek?

Krystian NatońskiPiłka nożna

Nie tylko w Polsce kibice oraz dziennikarze żyją ostatnio wydarzeniami związanymi z roszadami na ławce szkoleniowej. Mowa o przenosinach Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa. We Francji również zrobiło się głośno za sprawą Didiera Deschampsa, który miał dostać sensacyjną ofertę przenosin do Arabii Saudyjskiej.

Didier Deschamps, trener reprezentacji Francji, podczas meczu.
fot. PAP
Didier Deschamps opuści reprezentację Francji po mundialu 2026

W naszym kraju w ostatnich tygodniach futbolowe wieści zostały zdominowane przez sagę związaną z Markiem Papszunem, który ostatecznie 19 grudnia został oficjalnie ogłoszony szkoleniowcem Legii Warszawa. Z kolei we Francji sporo debatuje się nad przyszłością Didiera Deschampsa.

 

Pewne jest, że 57-letni selekcjoner tamtejszej reprezentacji rozstanie się z nią po przyszłorocznym mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Nie wiadomo jednak, kto będzie jego następnym pracodawcą. Według doniesień francuskiego Sky Sports, Deschamps miałby przenieść się do Arabii Saudyjskiej, ale nie do któregoś z klubu, lecz do drużyny narodowej.

 

Szejkowie są w stanie wyłożyć gigantyczne pieniądze na pokrycie kontraktu dla Deschampsa, którego długość miałaby wynieść... osiem lat! Chodzi bowiem o przygotowanie tamtejszej reprezentacji do mundialu w 2034 roku, którego gospodarzem będzie właśnie Arabia Saudyjska.

 

Niewykluczone, że Deschamps skusi się na taką ofertę. Co warte podkreślenia, Francuz miałby pełnić funkcję dyrektora i być odpowiedzialnym za ogólny rozwój saudyjskiego futbolu. Szczegóły kontraktu nie są znane.

 

ZOBACZ TAKŻE: Komunikat Rakowa ws. odejścia Papszuna. Tak go podsumowali

 

Deschamps od 2012 roku jest selekcjonerem reprezentacji Francji, z którą sięgnął po mistrzostwo świata w 2018 roku, natomiast cztery lata później wywalczył srebro. Do tego należy dodać triumf w Lidze Narodów oraz wicemistrzostwo Europy. Jako trener klubowy pracował m.in. w AS Monaco, z którym dotarł do finału Ligi Mistrzów w 2004 roku oraz wygrał Puchar Ligi Francuskiej. Z Juventusem awansował do Serie A po tzw. aferze "calciopoli". Z kolei z Olympique Marsylia zdobył mistrzostwo Francji, dwa Superpuchary Francji i trzy Puchary Ligi Francuskiej. Wcześniej był znakomitym piłkarzem. Jako kapitan poprowadził "Trójkolorowych" do mistrzostwa świata i Europy. Z Marsylią wygrał Ligę Mistrzów i sięgnął po trzy mistrzostwa kraju. To samo uczynił z Juventusem, natomiast z Chelsea cieszył się ze zwycięstwa w Pucharze Anglii.

 

Na mundialu w 2026 roku Francuzi zagrają w grupie z Senegalem, Norwegią oraz jednym z triumfatorów baraży. Na turnieju nie zabraknie też Arabii Saudyjskiej, która znalazła się w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Wyspami Zielonego Przylądka.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ARABIA SAUDYJSKADIDIER DESCHAMPSFRANCJAMŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps 3:0. Gol Milety Rajovicia
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 