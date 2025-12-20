Cenne zwycięstwo siatkarzy Indykpolu AZS! Asseco Resovia bez punktów w Olsztynie

Na początku meczu przewagę uzyskali olsztynianie (7:5) i powiększali ją w dalszej części seta (15:10, 18:12). Mieli przewagę w ataku, lepiej prezentowali się w polu serwisowym i pewnie wygrali premierową partię. W końcówce asa posłał Johannes Tille (23:16), a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Jan Hadrava (25:18).

W drugiej odsłonie role się odwróciły - tym razem to siatkarze Resovii nadawali ton wydarzeniom na boisku, a gospodarze nie mieli wiele do powiedzenia. Goście szybko zaczęli pracować nad punktową zaliczką (7:10), a później poszła seria, gdy w polu zagrywki pojawił się Yacine Louati (8:15). Po asie Karola Butryna różnica wzrosła do dziesięciu oczek (10:20), a dwie ostatnie akcje seta skończył Danny Demyanenko (14:25).

Set numer trzy był zdecydowanie bardziej wyrównany od poprzednich. Przewagę długo mieli siatkarze Indykpolu AZS (9:6 - po asie Pawła Halaby, 16:12). W końcówce rzeszowianie złapali kontakt (22:21), gospodarze po ataku Moritza Karlitzka mieli piłkę setową przy stanie 24:21, rywale zdołali jednak doprowadzić do rywalizacji na przewagi. W niej górą byli siatkarze z Olsztyna, którzy zamknęli seta punktowym blokiem (27:25). Resovia była w tym secie skuteczniejsza w ataku, ale aż dziesięć punktów oddała rywalom błędami.

Gospodarze poszli za ciosem i w czwartej odsłonie błyskawicznie uzyskali wyraźną przewagę (8:3). Utrzymywali ją w środkowej części seta, grając z rywalami punkt za punkt (17:12). W końcówce rzeszowianie próbowali jeszcze nawiązać walkę, ale siatkarze Indykpolu AZS mieli sytuację pod kontrolą. Zepsuta zagrywka gości dała piłkę meczową (24:19), a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Moritz Karlitzek (25:20).

Najwięcej punktów: Moritz Karlitzek (21), Paweł Halaba (16), Jan Hadrava (13), Dawid Siwczyk (10) – AZS; Karol Butryn (20), Danny Demyanenko (13) – Resovia. MVP: Moritz Karlitzek (18/27 = 67% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok).

Indykpol AZS Olsztyn – Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (25:18, 14:25, 27:25, 25:20)

AZS: Paweł Cieślik, Johannes Tille, Moritz Karlitzek, Dawid Siwczyk, Jan Hadrava, Paweł Halaba – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Łukasz Kozub, Mateusz Janikowski, Jakub Majchrzak, Karol Borkowski, Kuba Hawryluk (libero). Trener: Daniel Pliński.

Resovia: Mateusz Poręba, Marcin Janusz, Yacine Louati, Danny Demyanenko, Karol Butryn, Artur Szalpuk – Michał Potera (libero) oraz Jakub Bucki, Wiktor Nowak, Paweł Zatorski, Klemen Cebulj, Lukas Vasina. Trener: Massimo Botti.

